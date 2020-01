Sorteggio fase finale Futsal Champions League: 5 febbraio

Le finaliste di UEFA Futsal Champions League, ovvero Barça, MFK KPRF, Murcia FS e Tyumen, scopriranno le proprie avversarie mercoledì 5 febbraio alle 17:00 CET (19:00 locali), quando Aleksandr Hleb effettuerà il sorteggio a Minsk presso la sede del comitato olimpico bielorusso.

Le quattro contendenti dell’evento della Minsk Arena si affronteranno in semifinale venerdì 24 aprile alle 17:00 e alle 20:00 CET (18:00 e 21:00 locali). La finale per il terzo posto si giocherà invece domenica 26 aprile alle 14:30 CET (15:30 locali) mentre la finale per il primo posto sarà alle 17:00 CET (18:00 locali). Per la prima volta la fase finale si giocherà in campo neutro.

I media che vogliono essere accreditati per il sorteggio devono contattare loc@fc-stalitsa.by



Contendenti

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il Barça batte l’Inter e vince il bronzo nel 2019

Barça (ESP)

Miglior piazzamento: vincente (2012, 2014)

Presenze nella fase finale: 2012 vincente (padrona di casa), 2013 terzo posto, 2014 vincente, 2015 secondo posto, 2018 terzo posto, 2019 terzo posto

Migliori marcatori: Mario Rivillos, Daniel Shiraishi 5

Alla settima presenza nella fase finale col formato a quattro squadre introdotto nel 2006/07, è a una distanza dal record del Kairat Almaty.

Potrebbe diventare la seconda squadra a vincere tre volte la competizione dopo i connazionali dell’Inter FS (che ha cinque titoli in bacheca).

Nella passata stagione ha battuto il Murcia per 3-2 in un’indimenticabile ‘gara a cinque’ che è valsa il primo titolo spagnolo dopo sei anni.

Sergio Lozano ha giocato nel Barça nel 2012 e 2014, e poi è stato raggiunto da Aicardo. Daniel Shiraishi (2017 e 2018) e Rivillos (2017) hanno entrambi vinto con l’Inter; Marcênio ha invece vinto nel 2016 con l’Ugra Yugorsk mentre Juanjo è stato un giocatore di quel Murcia che ha raggiunto la finale nel 2008. Ferrao è un ex calciatore del Tyumen, ed Esquerdinha è stato portato in Europa nel 2006 dal Murcia ma entrambi al momento sono infortunati, da qui la firma a gennaio di Ximbinha.

KPRF (RUS)

Miglior piazzamento: stagione d’esordio

Miglior marcatore: Paulinho 6

Ha battuto il Murcia 6-5 nel turno principale: Paulinho ha segnato una tripletta mentre Artem Niyasov ha realizzato il gol della vittoria nell’ultimo minuto di gioco.

Nella prima partita del turno principale - gara d’esordio in Europa - la formazione moscovita ha battuto i due volte campioni e vicecampioni del 2019 del Kairat per 3-0.

Nella squadra figurano giocatori come Lin, che ha vinto la competizione col Barça nel 2012 (ha anche segnato in finale) e nel 2014, e Artem Niyazov, membro di quell’Ugra che ha vinto il titolo all’esordio nel 2016. Romulo e Aleksandr Fukin sono stati vice campioni con l’FC Dynamo.

Paulinho salterà la fase finale per infortunio.

Murcia FS (ESP)

Miglior piazzamento: vice campione (2008)

Presenze nella fase finale: 2007 terzo posto (nazione ospitante), 2008 secondo posto

Miglior marcatore: Felipe Paradynski 7

Tornata a giocare in Europa per la prima volta dal 2012/13; nell’ultima presenza in una fase finale risalente al 2008 ha perso ai rigori in finale contro il Sinara Ekaterinburg a Mosca.

In questa stagione ha affrontato due volte il Barça, perdendo 4-3 in Supercoppa di Spagna a settembre, e 2-1 in trasferta in campionato a dicembre. Le due squadre si affronteranno il 25 aprile a Murcia, prima della fase finale.

Leo Santana ha vinto la competizione nel 2013 col Kairat, squadra con la quale aveva vinto il bronzo nel 2011; da giocatore del Barça è arrivato terzo nel 2018 e 2019 (come Marc Tolrá nel 2013).

Il tecnico Diego Giustozzi ha guidato l’Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 2016.

Tyumen (RUS)

Miglior piazzamento: stagione d’esordio

Miglior marcatore: Artem Antoshkin 6