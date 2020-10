Il Barça sfida il Murcia in finale

Il Barça affronterà il Murcia nella prima finale di UEFA Futsal Champions League tutta spagnola domenica al Palau Blaugrana di Barcellona.

Il Barça ha sconfitto il Tyumen per 2-1 in semifinale, mentre i padroni di casa hanno battuto il KPRF ai rigori, con le due squadre russe che domenica si sfideranno per il bronzo. La finale doveva essere giocata a Minsk nell'aprile 2020, ma è stata invece rinviata a causa della pandemia di COVID-19 e spostata a Barcellona. Le partite si giocano a porte chiuse.

LE PARTITE DI DOMENICA

Finale

Barça - Murcia: 20:00 CET

Prima finale tutta spagnola nei 19 anni di storia della competizione

La Spagna si aggiudicherà il decimo titolo, ora ha 15 squadre su 19 nelle finali

La vincitrice si aggiudicherà un posto nella prossima stagione insieme ai campioni di Spagna (e cinque volte vincitori del titolo europeo) dell'Inter FS. La seconda classificata spagnola Valdepeñas quindi non parteciperà.

Spareggio terzo posto

KPRF - Tyumen: 16:00 CET

Entrambe le squadre erano al loro debutto europeo.

Il KPRF ha vinto lo spareggio in Russia ad agosto per assicurarsi un posto nella prossima stagione insieme ai campioni d'Europa 2016 dell'Ugra Yugorsk.

Il KPRF ha battuto il Tyumen cinque volte nell'ultima stagione: due volte in trasferta a dicembre durante la stagione regolare e in tutte e tre le partite della loro serie di spareggi di agosto (3-2 e 3-1 in casa, poi 5-4 ai rigori in trasferta dopo il pareggio per 4-4).

LE SEMIFINALI DI VENERDI'