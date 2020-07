Minsk ospiterà la fase finale della UEFA Futsal Champions League 2021

L'Arena di Minsk in Bielorussia ospiterà le finali della UEFA Futsal Champions League 2020/21 ad aprile.

Inizialmente era stata selezionata per ospitare l'edizione 2020, rinviata, ma a giugno è stata presa la decisione dal Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi a Nyon, di affidare a Minsk l'edizione 2021. A differenza degli anni precedenti da quando è stato introdotto nel 2006/07 il format delle finals a quattro squadre, la fase cruciale della competizione potrebbe non svolgersi nel paese di uno dei quattro club qualificati (come sarebbe invece stato nel 2020 prima di spostare la fase finale a Barcellona).

L'arena, che ha una capienza di 15.000 posti ed è situata nella capitale della Bielorussia, è stata inaugurata nel 2010 ed è la casa della Dinamo Minsk di hockey su ghiaccio e della squadra di basket del Tsmoki Minsk. È stata la sede principale del Campionato Mondiale di hockey su ghiaccio IIHF 2014 e della ginnastica ai Giochi Europei del 2019, oltre ad avere accolto numerosi importanti concerti.



Altre città ospitanti dall'introduzione delle finali a quattro squadre sono state Murcia (2007), Mosca (2008), Ekaterinburg (2009), Lisbona (2010 e 2015), Almaty (2011, 2017 e 2019), Lleida (2012), Tbilisi (2013), Baku (2014), Guadalajara (2016) e Saragozza (2018). Barcellona ospiterà l'edizione 2020, rinviata.