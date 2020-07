Squadre in UEFA Futsal Champions League 2019/20

La UEFA Futsal Champions League 2019/20 vede in gara 57 squadre e inizia con il turno preliminare e il turno principale, che verranno sorteggiati giovedì 4 luglio alle 14.

Quattro nazioni (Spagna, Portogallo, Russia e Kazakistan) hanno diritto a iscrivere due squadre. Le loro otto rappresentanti, tra cui lo Sporting CP campione in carica, sono fra le 23 squadre con i coefficienti più alti e partono direttamente dal turno principale. Le altre 34 iniziano dal turno preliminare (entrambi turni verranno sorteggiati nella stessa cerimonia). Le federazioni in gara sono 53, come nella scorsa edizione, mentre le fasce del sorteggio saranno confermate solo quando si conoscerà la rappresentante della Georgia.

Ranking completo per coefficienti



Turno preliminare (dal 27 agosto all'1 settembre)

• Sette gironi da quattro squadre, due gironi da tre.

• Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente.

• Nove squadre, tra cui due delle 9 esordienti già confermate che iniziano dal turno preliminare, sono state preselezionate per ospitare i mini tornei e saranno sorteggiate separatamente dall'urna 1, per poi essere posizionate nella posizione corrispondente alla fascia.

• Quindi, vengono estratte le altre squadre di fascia 4 e posizionate negli slot rimanenti nei Gruppi A-G.

• Successivamente, si estraggono le squadre in fascia 3 (urna 3), fascia 2 (urna 4) e fascia 1 (urna 5) fino a colmare i posti rimanenti nei nove gironi.

• Le nove vincitrici dei gironi accedono al turno successivo.

Turno principale (dall'8 al 13 ottobre)

Percorso A

• Lo Sporting CP campione in carica, le successive 11 squadre con il ranking più alto e le squadre dal 16° al 19º posto nel ranking seguono questo percorso.

• Tra queste ci sono le esordienti Tyumen e KPRF (Russia) e l'Ayat (Kazakistan).

• In questo percorso ci sono anche le ex vincitrici Kairat Almaty, Barça, Benfica e il Murcia FS, secondo classificato nel 2008.

• Come nel sorteggio precedente, le squadre vengono assegnate a una delle quattro fasce. Quattro squadre sono state designate come ospitanti e vengono estratte separatamente mantenendo la loro fascia. Sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

• Come deciso dal Comitato Emergenze UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono incontrarsi. Pertanto, il Kherson (UKR) non può essere sorteggiato contro una squadra russa.

• Le prime tre classificate nei quattro gironi accedono al turno elite.

Percorso B

• Le squadre dal 12º al 15º posto a dal 20º al 22º posto nel ranking vengono raggiunte dalle nove vincitrici dei gironi al turno preliminare.

• Seguono questo percorso le esordienti Sparta Praha e Pesaro.

• Come nel sorteggio precedente, le squadre vengono assegnate a una delle quattro fasce. Quattro squadre sono state designate come ospitanti e vengono estratte separatamente mantenendo la loro fascia.

• Le vincitrici al turno preliminare vengono estratte fino a occupare la posizione 4 in ciascun girone, quindi la posizione 3, quindi il restante posto in posizione 2.

• Eventuali limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio.

• Le vincitrici dei quattro gironi accedono al turno elite.

Turno elite e fase finale

• Le 16 squadre andranno a formare quattro gironi da quattro, che verranno sorteggiati il 18 ottobre.

• Le quattro vincitrici dei gironi, in programma dal 19 al 24 novembre, si qualificheranno per la fase finale del torneo a fine aprile, da disputarsi in sede unica.

Calendario

Sorteggio turno preliminare e principale: 4 luglio, ore 14

Turno preliminare: 27 agosto–1 settembre

Turno principale: 8–13 ottobre

Sorteggio turno elite: 18 ottobre, ore 14

Turno elite: 19–24 novembre

Sorteggio fase finale: da confermare

Fase finale: 23 o 24 e 25 o 26 aprile

*debuttanti

Turno preliminare

Fascia 1 – padroni di casa

Hovocubo (NED) – posizione teste di serie 1

Omonia Nicosia (CYP) – posizione teste di serie 2

Shkupi 1927 (MKD) – posizione teste di serie 2

Varna City (BUL) – posizione teste di serie 2

Sjarmtrollan Idrettslag (NOR) – posizione teste di serie 2

Allstars Wiener Neustadt (AUT) – posizione teste di serie 2

KMF Titograd (MNE) – posizione teste di serie 3

AEK Futsal Club (GRE)* – posizione teste di serie 3

SMS Viimsi (EST)* – posizione teste di serie 4

Fascia 2 – posizione teste di serie 4

Blue Magic FC Dublin (IRL)

Encamp (AND)

Fiorentino (SMR)*

Vængir Júpiters (ISL)*

Sparta Belfast (NIR)*

PYF Saltires (SCO)

Fascia 3 – posizione teste di serie 3

Dinamo Chisinau (MDA)

Lynx FC (GIB)

Maccabi Nahalat Yitzhak Tel-Aviv (ISR)

KF Tirana (ALB)

Racing Futsal Luxembourg (LUX)

Cardiff University (WAL)

Gazi Üniversitesi (TUR)

Fascia 4 – posizione teste di serie 2

Futsal Minerva (SUI)

Futsal Gentofte (DEN)

Toulon Elite (FRA)*

London Helvecia (ENG)

Fascia 5 – posizione teste di serie 1

Leo Futsal Club (ARM)

Futsal Klub Csíkszereda (ROU)*

Pinerola Brastislava (SVK)

Lokomotiv Daugavpils (LVA)*

Georgians (GEO)

Luxol St. Andrews (MLT)

TSV Weilimdorf (GER)*

Kampuksen Dynamo (FIN)

Turno principale

Cammino B

Fascia 6 – hosts

Stalitsa Minsk (BLR) – posizione teste di serie 1

Novo Vrijeme Makarska (CRO) – posizione teste di serie 1

Sparta Praha (CZE)* – posizione teste di serie 2

Uddevalla (SWE) – posizione teste di serie 2

Fascia 7 – posizione teste di series 4, 3 and 2

Vincitrici turno preliminare da Gruppo A a I

Fascia 8 – posizione teste di serie 2

Liburn (KOS)

Fascia 9 – posizione teste di serie 1

Pesaro (ITA)*

Record Bielsko-Biała (POL)

Cammino A

Fascia 10 – hosts

Halle Gooik (BEL) – posizione teste di serie 2

Dobovec (SVN) – posizione teste di serie 3

Berettyoujfalu (HUN) – posizione teste di serie 4

Vytis (LTU) – posizione teste di serie 4

Fascia 11 – posizione teste di serie 4

Kherson (UKR)

Mostar SG (BIH)

Fascia 12 – posizione teste di serie 3

Tyumen (RUS)*

Sport Club KPRF (RUS)*

Araz Naxçivan (AZE)

Fascia 13 – posizione teste di serie 2

Murcia FS (ESP)

Ekonomac Kragujevac (SRB)

Ayat (KAZ)*

Fascia 14 – posizione teste di serie 1

Sporting CP (POR, holders)

Barça (ESP)

Kairat Almaty (KAZ)

Benfica (POR)