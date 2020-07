Dove guardare le fasi finali della UEFA Futsal Champions League

Grazie alle emittenti partner della UEFA e allo streaming in diretta sul canale YouTube UEFA.tv, potrai guardare le fasi finali della UEFA Futsal Champions League in tutta Europa e nel resto del mondo.

Nelle nazioni che non prevedono la copertura televisiva del torneo, i tifosi possono guardare gratuitamente le partite in diretta sul canale YouTube UEFA.tv. Su entrambe le piattaforme e in tutti i territori verranno anche trasmessi gli highlights delle partite dalla mezzanotte.

Dove guardare il torneo: emittenti ufficiali e streaming (salvo aggiornamenti)

Australia: SBS

Azerbaigian: Saran

Cipro: CYTA

Danimarca: Viasat

Finlandia: Viasat

Grecia: COSMOTE

Israele: The Sports Channel

Kazakistan: Saran

Kirghizistan: Saran

Norvegia: Viasat

Polonia: Polsat

Portogallo: Eleven Sports

Spagna: Gol TV

Svezia: Viasat

Tagikistan: Saran

Turkmenistan: Saran

Uzbekistan: Saran

Nazioni non titolari dei diritti: streaming gratuito su UEFA.tv

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche.