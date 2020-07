Almaty ospita le finali di UEFA Futsal Champions League

L'Almaty Arena, in Kazakistan, ospiterà le finali di UEFA Futsal Champions League ad aprile.

La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato Esecutivo UEFA svoltasi lunedì a Nyon. Il Kairat organizzerà le fasi finali per la terza volta, un record, nella prima stagione dopo il rebrand della competizione. Insieme a ai padroni di casa, a contendersi il trofeo a fine aprile ci saranno i campioni in carica dell'Inter FS, lo Sporting CP e il Barça.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Almaty 2017: l'Inter batte il Kairat

Il Kairat aveva già ospitato le fasi finali all'Almaty Arena nel 2017, quando l'Inter aveva superato i padroni di casa in semifinale e lo Sporting in finale davanti a 28.000 spettatori complessivi per le quattro sfide. In precedenza era stato il Baluan Sholak Sport Palace di Almaty ad ospitare l'edizione 2011, con lo Sporting vincitore 3-2 sul Kairat in semifinale, ma battuto in finale dal Montesilvano.

Le altre squadre organizzatrici dall'introduzione delle finali a quattro sono state Murcia (2007), Mosca (2008), Ekaterinburg (2009), Lisbona (2010 e 2015), Lleida (2012), Tbilisi (2013), Baku (2014), Guadalajara (2016) e Saragozza (2018).