Coppa UEFA di futsal: sorteggio fase preliminare e principale

Si è svolto il sorteggio della fase preliminare e della fase principale di Coppa UEFA di futsal. L'Inter FS campione in carica andrà in Slovenia per disputare un girone che contiene anche la Dina Moskva e il Braga/AUUM, una delle 20 squadre all'esordio.

Mentre 32 delle 56 partecipanti (un record) iniziano ad agosto dalla fase preliminare, le altre 24 cominciano a ottobre dalla fase principale, suddivisa per la prima volta in due percorsi. Tra le altre sfide, gli ex campioni del Kairat Almaty affronteranno nuovamente l'FC Dynamo dopo aver vinto la finale del 2013. Il turno preliminare include il Belfast United, la prima squadra nordirlandese, che si è qualificata il 30 luglio.

Sorteggio fase preliminare (22-27 agosto)

Gruppo A: Helvécia Futsal London (ENG), Lynx FC (GIB), Transylvania FC Dublin (IRL), Futsal Minerva (SUI, squadra ospitante)

Gruppo B: FC Liburn (KOS), KMF Titograd (MNE), FK Vytis (LTU), Differdange 03 (LUX, squadra ospitante)

Gruppo C: KMF Shkupi 1927 (MKD), Luxol St Andrews (MLT), Diamant Linz (AUT, squadra ospitante), Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Gruppo D: SSV Jahn 1889 Regensburg (GER), IFK Uddevalla (SWE, squadra ospitante), FC Encamp (AND), Tre Fiori (SMR)

Gruppo E: Flamurtari Vlorë (ALB), Mostar SG (BIH, squadra ospitante), Arnavutköy Belediye Spor (TUR), Narva United (EST)

Gruppo F: Anorthosis Famagusta (CYP, squadra ospitante), Classic Chisinau (MDA), Leo Futsal Club (ARM), Wrexham Futsal Club (WAL)

Gruppo G: Record Bielsko-Biała (POL), Doukas SAC (GRE), København Futsal (DEN, squadra ospitante), Belfast United (NIR)*

Gruppo H: Levski Sofia West (BUL), 't Knooppunt (NED), Sjamtrollan Idrettslag (NOR, squadra ospitante), TMT Futsal Club (SCO)

• Le vincitrici dei gironi accedono al Percorso B della fase principale

Sorteggio fase principale (10-15 ottobre)

Percorso A

Gruppo 1: Kairat Almaty (KAZ), FC Dynamo (RUS), Pescara (ITA), Stalitsa Minsk (BLR, squadra ospitante)

Gruppo 2: Inter FS (ESP, campione in carica), Dina Moskva (RUS), Braga/AUUM (POR), Brezje Maribor (SVN, squadra ospitante)

Gruppo 3: Sporting CP (POR), Ekonomac Kragujevac (SRB, squadra ospitante), Nikars Riga (LVA), MFC Kherson (UKR)

Gruppo 4: Barcelona (ESP), EP Chrudim (CZE), Győr (HUN), Luparense (ITA, squadra ospitante)

• Le prime tre classificate di ogni girone accedono alla fase elite.

Percorso B

Gruppo 5: Nacional Zagreb (CRO, squadra ospitante), Garges Djibson (FRA), vincitrice Gruppo C fase preliminare, vincitrice Gruppo B fase preliminare

Gruppo 6: Slovan Bratislava (SVK, squadra ospitante), Georgians (GEO), vincitrice Gruppo G fase preliminare, vincitrice Gruppo H fase preliminare

Gruppo 7: Halle-Gooik (BEL), Sievi FS (FIN, squadra ospitante), vincitrice Gruppo D fase preliminare, vincitrice Gruppo A fase preliminare

Gruppo 8: Araz Naxçivan (AZE), FC Deva (ROU, squadra ospitante), vincitrice Gruppo F fase preliminare**, vincitrice Gruppo E fase preliminare

**Come stabilito dal Comitato Emergenze UEFA, le squadre provenienti da Armenia e Azerbaigian non possono affrontarsi. Se il Leo (Armenia) vince il Gruppo F, passerà al Gruppo 5 e l'ordine esatto verrà confermato successivamente.

• Le vincitrici dei gironi accedono alla fase elite.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda il trionfo dell'Inter nella finale 2017

Fase elite e fase finale

• Le 16 squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro, da sorteggiarsi il 19 ottobre.

• Le quattro vincitrici dei gironi a novembre si qualificano per la fase finale ad aprile e una di loro verrà designata come squadra ospitante.

Calendario

Fase preliminare: 22-27 agosto

Fase principale: 10-15 ottobre

Sorteggio fase elite: 19 ottobre

Fase elite: 21–26 novembre

Sorteggio fase finale: da conf.

Fase finale: 19 o 20 e 21 o 22 aprile