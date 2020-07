Tabellone completo Coppa UEFA di futsal

Alla Coppa UEFA di futsal 2017/18 sono iscritte 56 squadre, un record. Come previsto dal nuovo formato, tutte loro parteciperanno al sorteggio della fase preliminare e della fase principale, in programma giovedì 6 luglio alle 14.

Per la prima volta, quattro nazioni (Russia, Spagna, Portogallo e Italia) hanno diritto a iscrivere due squadre, mentre nessuna è qualificata direttamente alla fase elite: le 24 formazioni con il ranking più alto partono dalla fase principale, le altre 32 dalla fase preliminare.

Ranking per coefficienti completo

Fase preliminare (22-27 agosto)

• Otto gironi da quattro squadre.

• Ogni girone conterrà una squadra da ognuna delle quattro fasce, classificate in base al ranking per coefficienti.

• Otto squadre, tra cui sei delle 19 esordienti che partono dalla fase preliminare, sono state preselezionate per ospitare i mini tornei e saranno estratte separatamente prima di essere inserite nella corrispondente fascia.

• Le otto vincitrici dei gironi passano il turno.

• Come stabilito dal Comitato Emergenze UEFA, le squadre del Kosovo non possono essere sorteggiate insieme a quelle provenienti dalla Serbia o Bosnia-Erzegovina. Pertanto, l'SG Mostar (BIH) non potrà essere inserito nello stesso girone dell'FC Liburn (KOS), che in tal caso verrebbe spostato nel successivo slot disponibile.

• Per la prima volta sarà in gara una squadra dell'Irlanda del Nord, che verrà decisa al termine delle competizioni nazionali a luglio.

Fase principale (10-15 ottobre)

Pecorso A

• Seguono questo percorso l'Inter FS campione in carica, le 11 migliori squadre successive e quelle dal 16° al 19° posto nel ranking.

• Tra queste ci sono altre due esordienti: Braga/AAUM (Portogallo) e MFC Kherson (Ucraina).

• In questo percorso figurano anche Kairat Almaty, Barcelona e FC Dynamo (ex vincitrici del titolo) e Sporting CP (secondo classificato nel 2017).

• Come al sorteggio precedente, le squadre verranno assegnate a una delle quattro fasce. Quattro sono state designate come squadre ospitanti e verranno estratte separatamente, mantenendo la rispettiva fascia. Sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

• Come stabilito dal Comitato Emergenze UEFA, le squadre provenienti da Armenia e Azerbaigian non possono affrontarsi. Pertanto, la vincitrice del girone preliminare che comprende il Leo Futsal Club (ARM) non potrà essere sorteggiata nel girone insieme all'Araz Naxçivan (AZE).

• Le prime tre squadre in ognuno dei quattro gironi si qualificano alla fase elite.

Percorso B

• Le squadre dal 12° al 15° posto e dal 20° al 23° posto nel rankingverranno raggiunte dalle otto vincitrici della fase preliminare.

• A questo turno partecipano gli esordienti del Garges Djibson (Francia).

• Come al sorteggio precedente, le squadre verranno assegnate a una delle quattro fasce. Quattro sono state designate come squadre ospitanti e verranno estratte separatamente, mantenendo la rispettiva fascia.

• Come stabilito dal Comitato Emergenze UEFA, le squadre provenienti da Armenia e Azerbaigian non possono affrontarsi. Pertanto, la vincitrice del girone preliminare che comprende il Leo Futsal Club (ARM) non potrà essere sorteggiata nel girone insieme all'Araz Naxçivan (AZE).

• Le vincitrici dei quattro gironi si qualificano alla fase elite.

Fase elite e fase finale

• Le 16 squadre si affronteranno in quattro gironi da quattro, da sorteggiarsi il 19 ottobre.

• Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la fase finale ad aprile. Una di queste squadre ospiterà il torneo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda il trionfo dell'Inter nella finale 2017

Calendario

Sorteggio fase preliminare e principale: 6 luglio

Fase preliminare: 22-27 agosto

Fase principale: 10-15 ottobre

Sorteggio fase elite: 19 ottobre

Fase elite: 21-26 novembre

Sorteggio fase finale: da confermare

Fase finale: 19 o 20 e 21 o 22 aprile

Squadre partecipanti all'edizione 2017/18

*esordienti

Fase preliminare

Urna 1 – squadre ospitanti

Anorthosis Famagusta (CYP, fascia 1)*

Mostar SG (BIH, 2)*

IFK Uddevalla (SWE, 2)*

Sjamtrollan Idrettslag (NOR, 3)*

København Futsal (DEN, 3)

Diamant Linz (AUT, 3)*

Differdange 03 (LUX, 4)

Futsal Minerva (SUI, 4)*



Urna 2 – fascia 4

Maccabi Tel-Aviv (ISR)*

Tre Fiori (SMR)

Narva United (EST)*

Wrexham Futsal Club (WAL)

TMT Futsal Club (SCO)*

Da conf. (NIR)*

Urna 3 – fascia 3

Leo Futsal Club (ARM)*

Transylvania FC Dublin (IRL)*

FC Encamp (ARM)

FK Vytis (LTU)*

Arnavutköy Belediye Spor (TUR)*

Urna 4 – fascia 2

Transylvania FC Dublin (MNE)

't Knooppunt (NED)*

Doukas SAC (GRE)*

Classic Chisinau (MDA)

Luxol St Andrews (MLT)

Lynx FC (GIB)

Urna 5 – fascia 1

KMF Shkupi 1927 (MKD)*

Levski Sofia West (BUL)

Helvécia Futsal London (ENG)

Record Bielsko-Biała (POL)

SSV Jahn 1889 Regensburg (GER)*

Flamurtari Vlorë (ALB)

FC Liburn (KOS)*

Fase principale

Percorso B

Urna 6 – squadre ospitanti

Slovan Bratislava (SVK, fascia 1)

Nacional Zagreb (CRO, 1)

Sievi FS (FIN, 2)

FC Deva (ROU, 2)

Urna 7 – fasce 3 e 4

Vincitrici fase preliminare gironi da A a H

Urna 8 – fascia 2

Garges Djibson (FRA)*

Georgians (GEO)

Urna 9 – fascia 1

Araz Naxçivan (AZE)

Halle-Gooik (BEL)

Percorso A

Urna 10 – squadre ospitanti

Ekonomac Kragujevac (SRB, fascia 2)

Luparense (ITA, 4)

Brezje Maribor (SVN, 4)

Stalitsa Minsk (BLR, 4)

Urna 11 – fascia 4

MFC Kherson (UKR)*

Urna 12 – fascia 3

Nikars Riga (LVA)

Pescara (ITA)

Braga/AUUM (POR)*

Győr (HUN)

Urna 13 – fascia 2

Dina Moskva (RUS)

FC Dynamo (RUS)

EP Chrudim (CZE)

Urna 14 – fascia 1

Inter FS (ESP, campione in carica)

Kairat Almaty (KAZ)

Sporting CP (POR)

Barcelona (ESP)