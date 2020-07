Ricardinho capocannoniere della fase finale di Futsal

Ricardinho ha trascinato l'Inter alla sua quarta vittoria in UEFA Futsal Cup e ha chiuso la fase finale in Almaty da miglior marcatore.

L'esterno portoghese, Ricardinho, che ha giocato la quarta finale personale dopo la prima del 2004 col Benfica, è stato eletto Man of The Match sia della semifinale contro il Kairat Almaty che della finale con lo Sporting CP, segnando una doppietta in entrambe le partite. Queste reti lo hanno fatto entrare in una ristretta cerchia di giocatori a quota 40 o più gol complessivi in UEFA Futsal Cup goals.

Classifica marcatori fase finale

Ricardinho (Inter FS) 4

Cabreúva (Kairat Almaty) 2

Mario Rivillos (Inter FS) 2

Vladislav Shayakhmetov (Ugra Yugorsk) 2

Tra i cinque giocatori che si sono piazzati al primo posto della classifica marcatori nel corso della stagione, ci sono Alen Fetić (che c'era già riuscito nel 2012/13 col Litija) e Denis Totošković, entrambi del Brezje Maribor. I due hanno aiutato gli esordienti del Brezje Maribor ad arrivare al turno elite dal turno preliminare, ed entrambi sperano di partecipare a UEFA Futsal EURO 2018 con la Slovenia, nazione ospitante, all'inizio del prossimo anno a Lubiana.

Classifica marcatori stagionale

Alen Fetić (Brezje Maribor) 9

Bolinha (Araz Naxçivan) 9

Nene (APOEL) 9

Rami Tirkkonen (Sievi) 9

Denis Totošković (Brezje Maribor) 9

Diogo (Sporting CP) 8

Divanai (Kairat Almaty) 8*

Archil Sebiskveradze (Tbilisi State University) 8

*Compresi i gol della fase finale

Storico della classifica marcatori

2015/16: Eder Lima (Ugra Yugorsk) 13

2014/15: Café (Sporting Club de Paris), Dmitri Prudnikov (Dina Moskva), Tobe (Baku United) 10

2013/14: Betinho (Sporting Club de Paris) 11

2012/13: Betinho (Sporting Club de Paris), Alen Fetić (Litija), Diniz Pinheiro (Sporting Club de Paris), Amar Zouggaghi (Futsal Topsport Antwerpen) 10

2011/12: Ion Al-Ioani (Győr) 13

2010/11: Chimel Vita Nzaka (Kremlin Bicêtre United) 16

2009/10: Joel Queirós (Benfica) 12

2008/09: Samir Makhoukhi (Blok Beverwijk) 9

2007/08: Karim Bali (Futsal Topsport Antwerpen) 13

2006/07: Serhiy Sytin (Shakhtar Donetsk) 10

2005/06: Predrag Rajić (Marbo Beograd) 12

2004/05: Sergei Ivanov (FC Dynamo) 14

2003/04: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 19

2002/03: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 15

2001/02: Joan (Playas de Castellón) 13

Classifica marcatori di tutti i tempi

André Vanderlei (Action 21 Charleroi/Châtelineau Futsal) 54

Lúcio (Action 21 Charleroi/Iberia Star Tbilisi/Futsal Team Charleroi) 50

Vitaliy Borisov (AMMK Baku/Olimpik/Araz Naxçivan/Ekonomac Kragujevac) 44

Ricardinho (Benfica/Inter FS) 43

Schumacher (Inter FS) 41*

Arnaldo (Benfica/Nikars Riga/Baku United) 40

Leo (Action 21 Charleroi) 40

*Esclusi quattro gol in partite vinte a tavolino