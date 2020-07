Anteprima semifinali di Coppa UEFA di futsal

Ugra Yugorsk - Sporting CP (14:00 CET, 18:00 ora locale)

• L'Ugra, che ha esordito lo scorso anno e ha subito vinto la coppa, spera di diventare la seconda squadra a difendere il titolo dopo il Playas de Castellón (2002 e 2003)

• L'Ugra ha battuto il Benfica ai rigori nelle semifinali del 2016, unica delle 11 gare europee nella sua storia non vinta nei 40 minuti o ai supplementari

• Nel 2011, quando la fase finale è stata ospitata dal Kairat, lo Sporting è arrivato secondo e ha conquistato il suo miglior piazzamento nella competizione

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: l'Ugra vince la finale del 2016 contro l'Inter

Diffidati per la finale per il primo/terzo posto

Ugra: Marcenio

Sporting: Dieguinho, Diogo, Fortino, Alex Merlim

Kakà, allenatore Ugra

"Abbiamo visto lo Sporting contro la Dynamo nella fase elite e ha segnato tre gol su calcio piazzato, quindi i giocatori della Dynamo hanno chiaramente perso la concentrazione. Questi dettagli possono pesare molto domani. Abbiamo lavorato duramente, ma solo il tempo ci dirà se è abbastanza".

Nuno Dias, allenatore Sporting

"Anche se la partita è molto importante, ci siamo preparati come per tutte le altre, analizzando attentamente gli avversari. Penso che l'Ugra sia avvantaggiato perché è abituato a cambiare fuso orario, anche in campionato. Sarà contento di affrontare noi in semifinale: dopotutto, siamo gli unici a non aver mai vinto la coppa, quindi partiamo sfavoriti".

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda il trionfo del Kairat nel 2015

Inter FS - Kairat Almaty (16:30CET, 20:30 ora locale)

• L'Inter, unica squadra tre volte campione, non vince il titolo dal 2009 e ha recuprato Ricardinho da un infortunio alla schiena

• Il Kairat può eguagliare il numero di titoli dei suoi avversari perché ha già vinto quelli del 2013 e 2015

• L'Inter ha battuto il Kairat 5-0 nelle semifinali del 2009 e 5-2 al secondo turno di qualificazione del 2006

Diffidati per la finale per il primo/terzo posto

Inter: nessuno

Kairat: Diego Roncaglio

Jesús Velasco, allenatore Inter

"È il torneo per club più importante del mondo e non è una sorpresa che solo le squadre migliori si siano qualificate. Sappiamo che il Kairat è molto forte, ma speriamo di giocare ai massimi livelli. Loro non si affidano solo ai singoli, ma a tutta la squadra".

Cacau, allenatore Kairat

"Naturalmente dobbiamo stare attenti contro l'Inter, quindi non aspettatevi di vederci giocare in cinque contro quattro [con il portiere Higuita fuori dai pali]. Molti pensano che l'Inter dipenda molto da Ricardinho, ma ha anche altri giocatori come Ortiz, Pola e Mario Rivillos. Il vero fuoriclasse è tutta la squadra. Qualsiasi giocatore di futsal sogna di essere qui e c'è una bellissima atmosfera. Siamo pronti fisicamente e abbiamo ancora tempo per lavorare sulla tattica".

Finali: domenica

Terzo posto: 13:00CET (17:00 ora locale)

Finale: 15:30CET (19:30 ora locale)