La UEFA rinnova le competizioni di futsal

Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi oggi a Helsinki, ha annunciato il rinnovo e l'ampliamento delle competizioni UEFA di futsal.

Ampliamento di UEFA Futsal EURO

• La competizione, finora disputata ogni due anni con 12 squadre, diventerà a 16 squadre e si giocherà ogni quattro anni.

• Il primo torneo a 16 squadre dopo UEFA Futsal EURO 2018 a Ljubljana si terrà nel 2022. Non sono previste competizioni negli anni bisestili, quando si gioca la Coppa del Mondo FIFA di futsal.

La Coppa UEFA di futsal diventa UEFA Futsal Champions League

• La Coppa UEFA di futsal, massima competizione a livelo di club, diventerà UEFA Futsal Champions League dal 2018/19.

• Per il 2017/18 è prevista una variazione alla lista di accesso alla Coppa UEFA di futsal. Le prime tre nazioni nel ranking (Russia, Spagna e Portogallo) potranno iscrivere una seconda squadra. Anche l'Italia, quarta, può iscrivere una seconda squadra se la campione in carica si è già qualificata attraverso il campionato.

• Verrà confermato il nuovo formato della competizione, che però prevederà ancora la fase preliminare, principale ed elite fino alla fase finale a quattro squadre.

Nuove competizioni femminili e giovanili

• Verrà introdotto UEFA Women's Futsal EURO, che si disputerà ogni due anni a partire dal 2019 e si concluderà con una fase finale a quattro squadre.

• Verrà introdotto il Campionato Europeo Under 19 di futsal, che si disputerà ogni due anni a partire dal 2019 e si concluderà con una fase finale a otto squadre.

Qualificazioni per le Olimpiadi giovanili 2018

• Per la prima volta, il futsal sarà disciplina delle Olimpiadi giovanili, in programma a Buenos Aires l'anno prossimo e riservate ai giocatori nati dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

• Per il torneo femminile, verranno invitate alle qualificazioni le prime otto nazioni nel ranking UEFA di futsal maschile. Si disputeranno due mini tornei a quattro squadre e le due vincitrici andranno alle Olimpiadi giovanili.

• Per il torneo maschile verranno invitate le prime 16 nazioni nel ranking, che si sfideranno in quattro mini tornei. Le vincitrici dei gironi verranno classificate in base ai risultati e le prime due nazioni in classifica non qualificate per il torneo femminile andranno al torneo maschile.

Successivamente verranno annunciati maggiori dettagli sulle variazioni.