Finale UEFA Futsal Champions League: Barça - Sporting

Il Barça affronterà lo Sporting CP nella finale di UEFA Futsal Champions League di lunedì alle 20:00 CET alla Krešimir Ćosić Arena di Zara, in Croazia.

L'azione è cominciata con gli ottavi di finale di mercoledì e giovedì nelle fasi finali allargate prima che lo Sporting battesse l'Inter FS e i detentori del Barça sconfiggessero il Kairat Almaty sabato.

Entrambe le squadre sono in finale per la quinta volta, ma mentre il Barça punta al quarto titolo, e alla terza difesa, lo Sporting cerca la seconda affermazione due anni dopo la prima.

Le ultime dal campo

Andreu Plaza, allenatore Barça: "Sarà una partita difficile. Lo Sporting ha giocato quattro delle ultime cinque finali, è una squadra solida. Sono compatti, difendono bene, attaccano bene, padroneggiano al meglio ogni aspetto del gioco".

Daniel Shiraishi, giocatore Barça: "Sono una squadra solida. Sono forti e conoscono bene la competizione. Sarà una grande sfida".

Nuno Dias, allenatore Sporting: "Sono una delle migliori squadre al mondo e hanno grandi giocatori in ogni ruolo. Sarà una sfida 50 e 50. Siamo in uno dei periodi migliori da quando sono allo Sporting per compattezza e spirito di sacrificio, perciò sarà una grande sfida".

Alex Merlim, giocatore Sporting: "La finale è la partita che tutti vogliono giocare e si sfideranno due grandi squadre. Mi auguro che lo spettacolo sarà all'altezza".

Il cammino verso la finale

Quarti di finale

Mercoledì 28 aprile

Kairat Almaty - Benfica 6-2 (dts)

Barça - Dobovec 2-0

Giovedì 29 aprile

Inter FS - Ugra Yugorsk 3-0

Sporting CP - KPRF 3-2

Semifinali

Sabato 1 maggio

Inter - Sporting 5-2

Barça - Kairat Almaty 3-2

Finale

Lunedì 3 maggio

Barça - Sporting CP: 20:00 CET

Le finaliste

Sporting CP

Verso la finale: Gentofte V12-1 (c, sedicesimi di finale), Chrudim V5-1 (c, ottavi di finale), KPRF v3-2 (n, quarti di finale), Inter FS V5-2 (n, semifinale)

Miglior piazzamento: campione (2019)

2019/20: turno elite

Record in finale: V1 S3

In breve: ha vinto la prima edizione della rinnovata UEFA Futsal Champions League nel 2018/19 – e ha ospitato l'unica precedente fase finale a otto squadre della prima Coppa UEFA di Futsal del 2001/02.

Presenze nelle fasi finali

2019: campione

2018: vice campione

2017: vice campione

2015: terzo posto (organizzatori)

2012: quarto posto

2011: vice campione

2002: semifinale (organizzatori)

Barça

Verso la finale: Prishtina V9-2 (c, sedicesimi di finale), ACCS Asnières Villeneuve 92 V2-1 (c, ottavi di finale), Dobovec V2-0 (n, quarti di finale), Kairat V3-2 (n, semifinale)

Miglior piazzamento: campione (2012, 2014, 2020)

2019/20: campione

Record in semifinale: V4 S3

In breve: ha vinto la prima finale tutta spagnola lo scorso ottobre al Palau Blaugrana battendo il Murcia e diventando la seconda squadra ad aggiudicarsi tre titoli.

Presenze nelle fasi finali:

2020: campione (padroni di casa)

2019: terzo posto

2018: terzo posto (co-organizzatori)

2015: vice campione

2014: campione

2013: terzo posto

2012: campione (padroni di casa)

Precedenti

Semifinale 2015 (Lisbona): Barça - Sporting 5-3 (Dyego, Aicardo, Ferrao in campo per il Barça; João Matos in campo per lo Sporting; Dyego e João Matos entrambi a segno)

Semifinale 2012 (Lleida): Barça - Sporting 5-1 (João Matos in campo per lo Sporting)