Roma - Gent: storia della partita

La quarta partecipazione della Roma ai sedicesimi di UEFA Europa League vedrà i Giallorossi affrontare il Gent, una squadra alla quale ha già segnato 10 gol quando i due club si sono affrontati nella fase di qualificazione della stagione inaugurale della competizione.

• La Roma si è qualificata come seconda del Gruppo J con nove punti, uno in meno della capolista İstanbul Başakşehirspor, formazione contro la quale ha ottenuto le uniche due vittorie del girone segnando sette gol e subendone zero (4-0 c, 3-0 t). Il Gent invece è passato come primo del Gruppo I con 12 punti e ha chiuso il proprio girone da imbattuto davanti a Wolfsburg, Saint-Étienne e gli esordienti dell'Olexandriya.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Conosciamo le 32 squadre dei sedicesimi di Europa League

Precedenti

• L'unico precedente europeo tra i due club, nel terzo turno di qualificazione dell'UEFA Europa League 2009/10, è stato a senso unico, con la Roma vincente per 3-1 in casa e 7-1 in trasferta. Il risultato del ritorno rimane la vittoria esterna europea più ampia della Roma nonché la sconfitta interna più pesante in Europa del Gent. Il club belga non ha altri precedenti contro avversari italiani.

• La Roma invece ha perso i primi due incroci in competizioni UEFA contro avversari del Belgio: 0-1 in trasferta e in casa contro il Club Brugge nel terzo turno della Coppa UEFA 1975/76, ma da allora è imbattuta da 12 gare (V8 P4), sei delle quali in casa (V4 P2).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Roma 2-2 Wolfsberg

Stato di forma

Roma

• La Roma ha chiuso la passata Serie A al sesto posto, non qualificandosi alla UEFA Champions League per la prima volta dopo sei anni. I Giallorossi sono stati sconfitti complessivamente 4-3 dopo i supplementari dal Porto negli ottavi 2018/19 dopo aver raggiunto la semifinale nella stagione precedente.

• La terza partecipazione dei Giallorossi alla fase a gironi di UEFA Europa League si è chiusa - come le due precedenti - con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta sebbene, a differenza del 2009/10 e 2016/17, questa volta non sia passata come prima del girone. La Roma ha subito gol sul finale nel pari interno e nella sconfitta esterna col Borussia Mönchengladbach, mentre contro il Wolfsberg ha ottenuto solo due pareggi. Nel 2-2 dell'ultima giornata all'Olimpico contro i debuttanti austriaci, i Giallorossi si sono fatti rimontare due volte perdendo così la possibilità di passare come primi del girone davanti all'İstanbul Başakşehir.

• Il club della capitale è stato eliminato alla prima partecipazione ai sedicesimi di UEFA Europa League - contro il Panathinaikos nel 2009/10 (2-3 t, 2-3 c) - ma ha superato il turno nelle altre due volte eliminando Feyenoord nel 2014/15 (1-1 c, 2-1 t) e Villarreal nel 2016/17 (4-0 t, 0-1 c).

• La sconfitta per 0-2 contro gli allora campioni in carica del Real Madrid nella passata UEFA Champions League è l'unica sconfitta nelle ultime 14 gare europee nella capitale italiana (V10). Nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, tuttavia, il bilancio in casa è V1 P1 S3 con zero vittorie allo Stadio Olimpico nei sedicesimi di finale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Gent 2-1 Olexandriya

Gent

• Quinto nella massima serie belga nel 2018/19 e secondo nella coppa nazionale, il Gent si è qualificato in Europa per la quinta stagione consecutiva, estendendo così il record di partecipazioni in Europa del club.

• Eliminato nelle qualificazioni di UEFA Europa League nelle due precedenti stagioni, in questa edizione ha superato tre turni prima di approdare alla fase a gironi, sconfiggendo Viitorul, AEK Larnaca e Rijeka. Una vittoria e un pareggio contro ciascun avversario del Gruppo I ha permesso al club belga di qualificarsi senza troppe difficoltà alla fase a eliminazione diretta. Il 3-1 in rimonta in casa del Wolfsburg alla quarta giornata rimane invece la vittoria più bella del club.

• Il Gent ha superato i sedicesimi nell'unico precedente in UEFA Europa League. Nel 2016/17, infatti, ha battuto il Tottenham Hotspur 1-0 in casa e pareggiato 2-2 a Wembley prima di uscire nel turno successivo contro i connazionali del Genk.

• Il Gent è imbattuto da sei trasferte nella UEFA Europa League vera e propria (V2 P4), dopo le prime cinque senza vittorie (P1 S4). L'unica sconfitta di questa stagione europea (in casa o in trasferta) risale al ritorno del secondo turno di qualificazione, quando il club del Belgio ha perso 1-2 in casa del Viitorul, ma da allora in trasferta ha vinto cinque volte e pareggiato altre cinque partite nelle dieci gare complessive.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: İstanbul Başakşehir 0-3 Roma

Incroci e curiosità

• Il centrocampista del Gent, Sven Kums, ha giocato 29 partite in Serie A con l'Udinese nel 2016/17. Ha affrontato una volta la Roma perdendo in casa per 0-1 con Edin Džeko autore dell'unico gol.

• Mikael Lustig ha giocato con la Svezia nello 0-0 di Milano contro l'Italia di Alessandro Florenzi che è valso la qualificazione degli svedesi alla Coppa del Mondo FIFA 2018 a spese degli Azzurri.

• Il Gent è una delle due squadre ad aver superato da imbattuto la fase a gironi di UEFA Europa League di questa edizione insieme al Braga, vincente del Gruppo K.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: St-Étienne 0-0 Gent

Gli allenatori

• Paulo Fonseca è stato nominato allenatore della Roma l'11 giugno 2019 dopo aver vinto campionato e coppa ucraina nelle tre stagioni allo Shakhtar Donetsk, dove aveva sostituito il tecnico di lungo corso Mircea Lucescu nel 2016. Difensore centrale dalla carriera modesta, ha iniziato ad allenare in patria (Portogallo), partendo dal Paços de Ferreira prima di passare al Porto nel 2013. Nel 2015/16 da allenatore del Braga ha vinto il suo primo trofeo importante, ovvero la Coppa di Portogallo.

• Attaccante possente, Jess Thorup ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore nella sua natia Danimarca con le maglie di OB ed Esbjerg ma ha anche giocato per brevi periodi in Germania, Austria e Norvegia. Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo, Jess è diventato uno degli allenatori più promettenti della Danimarca. Dopo due anni sulla panchina della nazionale danese Under 21, ha preso la guida del Midtjylland nel 2015 e ha condotto il club di Jutland alla vittoria della Superliga nel 2017/18. Questo trionfo ha attirato le attenzioni di club esteri e nell'ottobre 2018 è stato scelto per guidare il Gent che ha condotto a un secondo posto in Coppa di Belgio e al quinto in campionato alla sua prima stagione sulla panchina del club.