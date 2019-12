Roma - Wolfsberg: storia della partita

La Roma è in buona posizione nel Gruppo J e spera di suggellare la qualificazione ai sedicesimi di UEFA Europa League in casa contro il Wolfsberg, reduce da tre sconfitte e già eliminato.

• Dopo aver subito gol nei minuti di recupero contro il Borussia Mönchengladbach, autore di un pareggio a Roma (1-1) e di una vittoria in casa (2-1), la Roma è andata in Turchia alla quinta giornata, ma il convincente 3-0 sull'İstanbul Başakşehirspor dopo la vittoria per 4-0 alla prima giornata ha riacceso le speranze dei giallorossi, che si trovano a pari punti con il Mönchengladbach e con una lunghezza di vantaggio sui turchi. Il Wolfsberg, all'esordio nella fase a gironi, non è invece riuscito a consolidare la sua ottima partenza, perdendo senza segnare gol nelle ultime tre gare e uscendo di scena.

• Una vittoria o un pareggio contro il Wolfsberg suggellerà la qualificazione della Roma, che può anche permettersi di perdere se l'İstanbul Başakşehir non vince l'ultima gara in casa del Mönchengladbach. Se la Roma vince e i tedeschi non vincono, i giallorossi arriveranno primi nel girone.

Precedenti

• La prima sfida del Wolfsberg contro una squadra italiana si è conclusa positivamente. Reduce dal 4-0 contro il Mönchengladbach alla prima giornata, la formazione austriaca ha strappato un 1-1 a Roma, pareggiando con Michael Liendl dopo il vantaggio di Leonardo Spinazzola.

• La Roma è imbattuta contro avversari austriaci da cinque gare, tra cui si contano un pareggio e una vittoria in casa. Il pareggio risale alla fase a gironi 2016/17 contro l'Austria Vienna, che ha strappato un 3-3 con due gol nel finale dopo il vantaggio giallorosso per 3-1 (gol di Alessandro Florenzi).

Roma

• La Roma è arrivata sesta nella passata Serie A e non si è qualificata in UEFA Champions League per la prima volta in sei anni. I Giallorossi hanno perso 4-3 complessivamente col Porto dopo i tempi supplementari negli ottavi del 2018/19 dopo essere arrivati in semifinale nel 2017/18.

• Per la Roma è la quinta partecipazione alla UEFA Europa League vera e propria ma solo la terza nella nella fase a gironi. Nelle due precedenti fasi a gironi (2009/10 e 2016/17) ha vinto il girone ma è uscita rispettivamente ai sedicesimi e agli ottavi.

• La striscia di 14 gare senza sconfitte della Roma nella fase a gironi di UEFA Europa League si è interrotta con il pareggio contro il Mönchengladbach alla quarta giornata, anche se i giallorossi rimangono imbattuti all'Olimpico (V6 P2). Lo 0-2 subito contro il Real Madrid nella scorsa UEFA Champions League è l'unica delle ultime 13 gare europee persa dai giallorossi, con 10 vittorie.

Wolfsberg

• Promosso nella massima serie austriaca per la prima volta nel 2012, il Wolfsberg ha raggiunto il suo miglior risultato nel campionato austriaco nel 2018/19, piazzandosi al terzo posto dietro i campioni del Salisburgo e al LASK.

• L'unico precedente europeo risale al 2015/16 e si è concluso con una sconfitta contro il Borussia Dortmund al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (0-1 c, 0-5 t), dopo aver vinto le due gare del primo turno contro i bielorussi del Shakhtyor Soligorsk (1-0 t, 2-0 c).

• Il bilancio europeo del Wolfsberg è V3 P1 S5; in trasferta è V2 P2.

Collegamenti e curiosità

• Nemanja Rnić del Wolfsberg e Aleksandar Kolarov della Roma giocano entrambi nella nazionale serba, sebbene la terza e ultima apparizione del primo risalga al marzo 2008, due mesi prima della prima delle 90 presenze del secondo.

• Il giallorosso Henrikh Mkhitaryan ha giocato col Dortmund contro il Wolfsberg nelle due gare di qualificazione di UEFA Europa League 2015/16, quando ha segnato una tripletta in 13 minuti, andando ancora in rete nel ritorno.

• Entrambi i club hanno un lupo nel proprio stemma.

• Il Wolfsberg è una delle sei squadre all'esordio nella fase a gironi di UEFA Europa League. Le altre sono Espanyol, Wolverhampton Wanderers, Ferencváros, Olexandriya e i connazionali del LASK. Wolfsberg e Olexandriya sono già eliminate.

Allenatori

• Paulo Fonseca è stato nominato allenatore della Roma l'11 giugno 2019. È arrivato nella Città Eeterna dopo aver vinto il campionato e la Coppa d'Ucraina per tre stagioni con lo Shakhtar Donetsk, dove aveva sostituito Mircea Lucescu nel 2016. Ex difensore centrale dalla carriera discreta, ha iniziato ad allenare in Portogallo, esordendo con il Paços de Ferreira e passando al Porto nel 2013. Nel 2015/16 è arrivato il suo primo importante successo quando ha vinto la Coppa del Portogallo con il Braga.

• Il 20 novembre, il tecnico Gerhard Struber è stato ingaggiato dal Barnsley, nel campionato cadetto inglese. È stato sostituito ad interim dal vice Mohamed Sahli, 40enne austriaco di origini tunisine. Sahli ha lavorato prevalentemente a livello giovanile, seguendo la crescita di talenti al Salisburgo e allo Sturm Graz prima di lavorare nella nazionale austriaca Under 19 e Under 16. È approdato al Wolfsberg nell'estate 2019.