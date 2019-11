Lazio - CFR Cluj: storia della partita

Con tre sconfitte nelle prime quattro partite del Gruppo E, la Lazio non può più permettersi di perdere punti per andare ai sedicesimi, mentre il CFR Cluj va a Roma sapendo che un punto nelle ultime due gare gli consentirebbe di passare il turno a spese dei biancocelesti insieme al Celtic, già qualificato.

• Tutte le partite della Lazio nel girone sono finite 2-1, ma solo una (in casa contro il Rennes) a suo favore. Il Celtic ha vinto in rimonta nel finale a Glasgow e a Roma alla terza e alla quarta giornata. Il CFR, per contro, ha battuto due volte il Rennes per 1-0, condannandolo all'eliminazione.

Precedenti

• CFR e Lazio non si erano mai affrontate nelle competizioni UEFA fino alla prima giornata, quando i campioni di Romania sono passati in svantaggio ma hanno vinto 2-1 a Cluj-Napoca grazie a una rete di Billel Omrani al 75'.

• La Lazio ha vinto solo due partite su sette contro le squadre rumene, ma il 5-1 a Roma contro la FCSB al ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League 2017/18 (dopo una sconfitta per 0-1 a Bucarest) rimane la sua vittoria casalinga più ampia nel tabellone principale della competizione.

• Il Cluj ha affrontato due volte la Roma, vincendo la sua prima partita assoluta nella fase gironi di UEFA Champions League League con un 2-1 all'Olimpico a settembre 2008 grazie alla doppietta di Juan Culio. I rumeni hanno poi perso il ritorno per 1-3 in casa e conquistato appena un punto contro gli stessi avversari nella fase a gironi di due anni dopo (1-2 t, 1-1 c). Nel 2012/13 hanno perso entrambe le sfide dei sedicesimi di UEFA Europa League contro l'Inter (0-2 t, 0-3 c).

Statistiche

Lazio

• La Lazio ha battuto l'Atalanta 2-0 nella finale di Coppa Italia e ha così vinto il trofeo per la settima volta, guadagnandosi l'accesso diretto alla fase a gironi di UEFA Europa League – dopo essere uscita ai sedicesimi nella passata stagione perdendo in casa (0-1) e in trasferta (0-2) col Siviglia.

• Battuta in finale di Coppa UEFA 1997/98 dall'Inter, la Lazio ha superato le ultime sei fasi a gironi di UEFA Europa League (dopo l'eliminazione alla prima) ed è arrivata prima nel girone tre volte. Il suo miglior traguardo risale alle edizioni 2012/13 e 2017/18, quando ha raggiunto i quarti.

• Il bilancio casalingo della Lazio nella fase gironi di UEFA Europa League è V15 P4 S4. Prima della sconfitta per 1-2 contro l'Eintracht Frankfurt alla sesta giornata della scorsa edizione, non perdeva a Roma da 17 partite (V13 P4). I biancocelesti hanno perso tre delle ultime quattro gare casalinghe nella competizione, subendo gol nelle ultime 10.

CFR

• Il CFR nella passata stagione ha vinto il suo quinto campionato rumeno (il secondo consecutivo), con tutti i trionfi arrivati a partire dal 2008. In Europa ha perso col Malmö nel secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League (0-1 c, 1-1 t) e non ha superato gli spareggi di UEFA Europa League dove è stato battuto due volte (0-2 t, 2-3 c) dal Dudelange del Lussemburgo.

• Ha iniziato questa stagione di UEFA Champions League con una sconfitta per 1-0 in casa dell'Astana ma poi si è qualificato in virtù del 3-1 interno. Nel turno successivo ha battuto il Maccabi Tel-Aviv (1-0 c, 2-2 t) prima di un'indimenticabile vittoria per 4-3 nel ritorno in casa del Celtic nel terzo turno di qualificazione che è valso il 5-4 complessivo. Negli spareggi lo Slavia Praha ha interrotto i sogni del club che ha perso entrambe le partite per 1-0 e si è qualificato per la seconda volta alla fase a gironi di UEFA Europa League dopo la prima esperienza del 2009/10 conclusasi con una vittoria e cinque sconfitte.

• Il CFR ha perso le prime cinque trasferte nel tabellone principale di UEFA Europa League senza segnare, sbloccandosi con l'1-0 sul campo del Rennes alla terza giornata.

Incroci e curiosità

• Il centrocampista croato del CFR, Damjan Djoković, ha giocato in Italia con Monza, Cesena, Bologna, Livorno e Spezia.

• L'allenatore del CFR, Dan Petrescu, ha esordito con la nazionale rumena contro l'Italia nel marzo 1989 – un'amichevole vinta per 1-0 a Sibiu – e in seguito ha giocato con due club italiani (Foggia 1991–93 e Genoa 1993–94). Da giocatore dello Steaua ha perso la finale di Coppa dei Campioni del 1989 per 4-0 con l'AC Milan.

• La Lazio partecipa per l'ottava volta alla fase a gironi di UEFA Europa League, eguagliando il record del Salisburgo.

Gli allenatori

• Allenatore della Lazio da aprile 2016 al posto di Stefano Pioli, Simone Inzaghi è stato attaccante dei biancocelesti dal 1999 al 2010, vincendo campionato e Coppa Italia nella stagione d'esordio e altre due Coppe Italia negli anni successivi. Fratello minore dell'ex nazionale Filippo, con cui ha giocato nel Piacenza, ha iniziato ad allenare le giovanili della Lazio subito dopo il ritiro dal calcio giocato. Il suo primo trofeo da allenatore è stato la Supercoppa italiana 2017, il secondo la Coppa Italia due anni dopo.



• Sesto giocatore con più presenze nella nazionale della Romania (95), Petrescu ha giocato quattro tornei internazionali consecutivi dal 1994 al 2000. Terzino destro offensivo, ha avuto un'ottima carriera anche a livello di club specialmente con Steaua Bucureşti e in Inghilterra col Chelsea dove in cinque anni ha vinto tre titoli. Da tecnico ha vinto a sorpresa il campionato rumeno con l'Unirea Urziceni nel 2008/09 – impresa poi ripetuta col CFR Cluj nel 2017/18 e poi nuovamente nella stagione successiva dopo essere tornato dalla Cina nel marzo 2019.