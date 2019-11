İstanbul Başakşehir - Roma: storia della partita

Dopo due vittorie sul Wolfsberg, l'İstanbul Başakşehir è in testa al Gruppo J e arriverà per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di una competizione UEFA se riuscirà a battere la Roma, che non vince dal 4-0 sulla formazione turca alla prima giornata.

• L'İstanbul Başakşehir si è ripreso dalla debacle iniziale con un 1-1 in casa contro il Borussia Mönchengladbach e due vittorie contro il Wolfsberg (1-0 c, 3-0 t), piazzandosi in vetta al girone con due lunghezze di vantaggio. La Roma ha pareggiato 1-1 in casa del Wolfsberg alla seconda giornata, poi è stata raggiunta dal Mönchengladbach al 95' a Roma e ha perso in casa dei tedeschi, mettendo a rischio la qualificazione.

• La squadra turca passerà il turno con una vittoria. La Roma sarà eliminata in caso di sconfitta e di simultanea vittoria del Mönchengladbach in Austria.

Precedenti

• La prima sfida dell'İstanbul Başakşehir contro una squadra italiana è stata un'esperienza devastante, con la Roma vincente per 4-0 con gol di Edin Džeko, Nicolò Zaniolo e Justin Kluivert.

• La Roma non ha mai perso in casa contro le squadre turche ma non le ha mai battute fuori casa (P2 S2), pur avendo vinto tre confronti a eliminazione diretta: il successo più recente è stato il 2-0 contro il Gaziantepsor (dopo una sconfitta all'andata in Turchia per 1-0) al terzo turno di Coppa UEFA 2003/04.

Forma

İstanbul Başakşehir

• La squadra di Istanbul partecipa per la quinta volta consecutiva alle competizioni europee dopo l'esordio nel 2015/16. Lo scorso campionato è arrivata seconda dietro il Galatasaray dopo una lunga lotta per il titolo.

• Dopo le sconfitte contro l'Olympiacos al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (0-1 c, 0-2 t), l'İstanbul Başakşehir si è ritrovato nella fase a gironi di UEFA Europa League per la seconda volta. La partecipazione precedente, nel 2017/18, si è conclusa con otto punti in sei partite e il terzo posto dietro Braga e Ludogorets.

• La formazione di Istanbul ha vinto sono tre gare casalinghe europee su 12 (P5 S4), segnando 10 gol e subendone altrettanti. Tuttavia, nella fase a gironi di UEFA Europa League non ha mai perso in casa (V2 P3).

Roma

• La Roma è arrivata sesta in campionato, mancando la qualificazione in UEFA Champions League per la prima volta in sei anni. Agli ottavi dell'edizione 2018/19 è uscita con una sconfitta complessiva per 4-3 contro il Porto, mentre la stagione precedente era arrivata in semifinale.

• I giallorossi partecipano per la quinta volta alla UEFA Europa League, ma solo per la terza alla fase a gironi. Nelle due occasioni precedenti (2009/10 e 2016/17) è approdata alla fase a eliminazione diretta, fermandosi agli ottavi in quest'ultima.

• La striscia di imbattibilità della Roma nella fase a gironi di UEFA Europa League (V8 P6) si è interrotta con la vittoria in extremis del Mönchengladbach alla quarta giornata. L'unica altra sconfitta esterna dei giallorossi nella fase a gironi è arrivata nella prima edizione del torneo (2009/10), 2-0 sul campo del Basilea. Il bilancio tra le due sconfitte è stato di V2 P4.

Curiosità e incroci

• Cengiz Ünder è passato alla Roma dall'İstanbul Başakşehir nel 2017 dopo aver segnato sette gol in 32 gare nel campionato precedente.

• Okan Buruk, allenatore dell'İstanbul Başakşehir, ha giocato nell'Inter dal 2000 al 2004.

• Tre giocatori della squadra turca hanno militato in serie A: Robinho, vincitore di uno scudetto con l'AC Milan dal 2010/11 al 2013/14, Eljero Elia (Juventus, 2011/12) e Gökhan İnler, che ha vestito la maglia di Udinese (2007–11) e Napoli (2011–15) e ha vinto due Coppe Italia con quest'ultima.

• Gaël Clichy (İstanbul Başakşehir) ha giocato con Edin Džeko (2011–15) e Aleksandar Kolarov (2011–17) nel Manchester City.

Allenatori

• Ex centrocampista che ha trascorso gran parte della carriera al Galatasaray, con cui ha vinto sette campionati e l'accoppiata Coppa UEFA/Supercoppa UEFA nel 2000, Okan Buruk ha anche conquistato il terzo posto con la Turchia in Coppa del Mondo FIFA 2002. L'İstanbul Başakşehir, dove ha preso il posto di Abdullah Avcı nell'estate 2019, è la sua settima squadra in altrettante stagioni. Il profilo del tecnico si era innalzato notevolmente l'anno prima grazie al trionfo in Coppa di Turchia con l'Akhisar Belediyespor (3-2 in finale contro il Fenerbahçe).

• Paulo Fonseca è stato nominato allenatore della Roma l'11 giugno 2019. È arrivato nella città eterna dopo aver vinto il campionato e la Coppa d'Ucraina per tre stagioni con lo Shakhtar Donetsk, dove aveva sostituito Mircea Lucescu nel 2016. Ex difensore centrale dalla carriera discreta, ha iniziato ad allenare in Portogallo, esordendo con il Paços de Ferreira e passando al Porto nel 2013. Nel 2015/16 è arrivato il suo maggior successo, la vittoria della Coppa del Portogallo con il Braga.