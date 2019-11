Borussia Mönchengladbach - Roma: storia della partita

Tutti gli esiti sono ancora possibili nel Gruppo J: il Borussia Mönchengladbach, quarto, ospita la Roma capolista sapendo che una vittoria cancellerebbe i tre punti di vantaggio dei giallorossi e riaccenderebbe le speranze di qualificazione ai sedicesimi. La squadra tedesca ha strappato un 1-1 all'Olimpico alla terza giornata grazie a un rigore nel recupero di Lars Stindl dopo il gol di Nicolò Zaniolo al 32'.

• Il Mönchengladbach si è salvato nel finale anche alla prima giornata contro l'İstanbul Başakşehir (1-1), mentre alla prima giornata è stato travolto 4-0 in casa dal Wolfsberg. La Roma, per contro, ha iniziato con un 4-0 sulla squadra turca e ha pareggiato 1-1 in Austria.

Highlights: Roma - Borussia Mönchengladbach 1-1

Precedenti

• Il Mönchengladbach ha collezionato più vittorie che sconfitte contro le italiane (V5 P8 S4), ma cinque pareggi sono arrivati negli otto confronti in Germania. L'ultimo si è concluso con una sconfitta per 0-1 contro la Fiorentina all'andata dei sedicesimi di UEFA Europa League 2016/17, ma al ritorno la squadra tedesca si è imposta 4-2 a Firenze con tripletta di Stindl. Tuttavia, il Mönchengladbach non vince in casa contro un'italiana da ottobre 1975, per una striscia di cinque gare senza vittorie.

• La Roma è alla 28esima sfida contro una squadra tedesca e ha perso 10 volte su 13 in Germania (V2 P1). Le ultime quattro trasferte risalgono alla fase a gironi di UEFA Champions League. Tre sconfitte hanno preceduto la sfida più recente, conclusasi 4-4 sul campo del Bayer Leverkusen a ottobre 2015.

Highlights: Mönchengladbach - Wolfsberg 0-4

Forma

] Mönchengladbach

• Grazie al quinto posto in Bundesliga nel 2018/19, il Mönchengladbach si è qualificato direttamente alla fase a gironi di UEFA Europa League, tornando in Europa dopo due stagioni di assenza.

• Il Gladbach aveva superato due volte su due la fase a gironi di UEFA Europa League (2012/13 e 2014/15) ma era sempre uscito ai sedicesimi. Dopo il trasferimento dalla UEFA Champions League nel 2016/17, è riuscito ad andare oltre grazie a una spettacolare rimonta contro la Fiorentina, uscendo agli ottavi nella sfida tutta tedesca contro lo Schalke (1-1 t, 2-2 c).

• La squadra tedesca non vince in casa da sei gare europee (P3 S3), ovvero dal 6-1 sullo Young Boys nello spareggio di ritorno di UEFA Champions League 2016/17. L'ultima vittoria casalinghe in UEFA Europa League è arrivata contro un'altra squadra svizzera, 3-0 contro l'FC Zürich nella fase a gironi 2014/15.

Highlights: Wolfsberg - Roma 1-1

Roma

• La Roma è arrivata sesta in campionato, mancando la qualificazione in UEFA Champions League per la prima volta in sei anni. Agli ottavi dell'edizione 2018/19 è uscita con una sconfitta complessiva per 4-3 contro il Porto, mentre la stagione precedente era arrivata in semifinale.

• I giallorossi partecipano per la quinta volta alla UEFA Europa League, ma solo per la terza alla fase a gironi. Nelle due occasioni precedenti (2009/10 e 2016/17) è approdata alla fase a eliminazione diretta, fermandosi agli ottavi in quest'ultima.

• La Roma non perde da 14 partite della fase a gironi di UEFA Europa League (V8 P5). L'unica sconfitta esterna risale alla prima giornata dell'edizione 2009/10, 2-0 sul campo del Basilea; da allora ha collezionato due vittorie e quattro pareggi.

Curiosità e incroci

• Edin Džeko ha segnato molto in Bundesliga con il Wolfsburg dal 2007 al 2011, realizzando 66 gol in 111 partite. Nel 2008/09 ha vinto il campionato, mentre nella stagione successiva ne è stato il capocannoniere con 22 gol. Nelle cinque gare di campionato contro il Mönchengladbach (V4 P1) ha segnato tre gol e servito un assist.

• Henrikh Mkhitaryan ha giocato nel Borussia Dortmund dal 2013 al 2016, segnando 23 gol in 90 gare di Bundesliga. Nelle cinque presenze contro il Gladbach (V3 S2) ha realizzato tre gol e un assist.

Highlights: Roma - İstanbul Başakşehir 4-0

Allenatori

• Marco Rose ha sostituito Dieter Hecking sulla panchina del Mönchengladbach prima della stagione 2019/20. Il tecnico è arrivato in Germania dopo aver vinto due campionati e una Coppa d'Austria con il Salisburgo, che aveva anche portato al trionfo in UEFA Youth League nel 2016/17. Ex difensore del VfB Leipzig, Hannover e Mainz, ha trascorso sei anni nello staff tecnico del Salisburgo, arrivando in semifinale di UEFA Europa League nel 2017/18 alla prima stagione in panchina. Nel 2018/19 è invece approdato agli ottavi.

• Paulo Fonseca è stato nominato allenatore della Roma l'11 giugno 2019. È arrivato nella città eterna dopo aver vinto il campionato e la Coppa d'Ucraina per tre stagioni con lo Shakhtar Donetsk, dove aveva sostituito Mircea Lucescu nel 2016. Ex difensore centrale dalla carriera discreta, ha iniziato ad allenare in Portogallo, esordendo con il Paços de Ferreira e passando al Porto nel 2013. Nel 2015/16 è arrivato il suo maggior successo, la vittoria della Coppa del Portogallo con il Braga.