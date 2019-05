Finale UEFA Europa League: anteprima Chelsea - Arsenal

Chelsea e Arsenal portano il derby di Londra a Baku

Kanté è in dubbio per un infortunio al ginocchio

L'Arsenal non ha mai vinto la UEFA Europa League

Le squadre hanno vinto uno scontro diretto a testa nel campionato 2018/19

Probabili formazioni

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovačić, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard

Indisponibili: Loftus-Cheek (tendine d'Achille), Hudson-Odoi (tendine d'Achille), Rüdiger (ginocchio), Ampadu (schiena)

In dubbio: Kanté (ginocchio), Cahill (tendine d'Achille)

Giocatore chiave: Hazard

Mesut Özil e Unai Emery a Baku ©Getty Images

Arsenal: Čech; Kolasinač, Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles; Xhaka, Torreira; Aubameyang, Özil; Lacazette

Indisponibili: Ramsey (bicipite femorale), Denis Suárez (pubalgia), Bellerín (ginocchio), Holding (ginocchio), Mkhitaryan (non partito)

In dubbio: Welbeck (caviglia)

Giocatore chiave: Aubameyang

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Dan Thacker, Chelsea: per essere così abituata ai successi europei dall'inizio del nuovo millennio, è quasi incredibile che il Chelsea si trovi a giocare la sua prima finale dal 2013, quando ha vinto ad Amsterdam. Eden Hazard, David Luiz e César Azpilicueta, che salvo infortuni partiranno titolari, sono reduci da quel trionfo e potrebbero dare una grossa mano in termini di esperienza. Maurizio Sarri, ancora a secco di trofei in carriera, lo spera certamente.

In ogni caso, le finali tra squadre della stessa nazione tendono ad essere molto combattute sotto il profilo nervoso: ne è esempio la sconfitta del Chelsea ai rigori contro il Manchester in UEFA Champions League nel 2008. Con una vittoria ciascuna nei confronti diretti di questa stagione, non sorprenderebbe vedere la finale di Baku arrivare ai supplementari.

John Atkin, Arsenal: nonostante una bacheca piena di trofei nazionali (13 campionati, 13 FA Cup, due Coppe di Lega e 15 Community Shields), finora i Gunners hanno vinto solo un trofeo internazionale, la Coppa delle Coppa UEFA 1994.

Da solo, Unai Emery ha vinto tre volte tanto, sempre con il Siviglia, e potrebbe essere prezioso per una squadra che è arrivata a Baku 48 ore prima del Chelsea: per prepararsi meglio o perché ha più fame? Decisivi saranno anche Pierre Emerick-Aubameyang e Alexandre Lacazette, autori di tutti i gol dell'Arsenal ai quarti di UEFA Europa League.

Dichiarazioni

Maurizio Sarri, allenatore Chelsea

Di solito, quelle contro l'Arsenal sono partite aperte. Ha due attaccanti forti come Lacazette e Aubameyang ed è una squadra molto pericolosa in fase offensiva. È aggressiva e sa pressare nella metà campo avversaria, quindi non è mai facile giocare contro di loro.

Non volevamo giocare questa finale per andare in Champions League. Volevamo la Champions League attraverso la Premier, e poi volevamo vincere una coppa. La finale è molto importante per noi e la nostra sensazione è che meritiamo di vincere.

Unai Emery, allenatore Arsenal

La prima idea che ho dovuto trasmettere ai giocatori in questa stagione era che dovevano darsi da fare in tutte le competizioni. Quando abbiamo iniziato a giocare le prime partite di Europa League, alcuni preferivano giocare in Premier League. Mi sta bene, ma sono io a decidere chi riposa e chi no.

Nessuno deve pensare di saltare le prime fasi e poi, se arriviamo in semifinale o in finale, di dire: "Sono qui e voglio giocare". In tutta la stagione, abbiamo preso molto sul serio questo torneo, avevamo l'ambizione di fare qualcosa di importante. Bisogna volere questa competizione a tutti i costi.