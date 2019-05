Chelsea - Frankfurt: la vigilia

Risultato sull'1-1 dopo la gara di andata in Germania



Il Chelsea è imbattuto da 16 gare di UEFA Europa League (record)



Il Francoforte cerca di tornare in una finale europea dopo 39 anni



I Blues hanno vinto le ultime nove gare casalinghe di UEFA Europa League



Gli ospiti sono stati eliminati tre volte su tre dalle squadre inglesi

L'opinione dei reporter: mai sconfitto in questa edizione della UEFA Europa League, il Chelsea parte favorito e la probabile presenza dall'inizio di Eden Hazard è un'arma in più. Tuttavia, il Francoforte è abituato a sconvolgere i pronostici e ritrova Ante Rebić, giocatore ottimo in fase di transizione e particolarmente votato ai grandi palcoscenici. Sbarrando la strada a lui e a Luka Jović, la squadra londinese andrà in finale, ma se il Francoforte riuscirà a concretizzare qualche occasione l'equilibrio della gara potrebbe cambiare molto.

Dan Thacker, Chelsea



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Andata: Frankfurt - Chelsea 1-1

Probabili formazioni

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Kovačić, Jorginho, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard

Indisponibili: Hudson-Odoi (tendine di Achille), Ampadu (schiena)

In dubbio: Kanté (bicipite femorale), rüdiger (ginocchio)



Frankfurt: Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostić; Gaćinović; Jović, Rebić

Indisponibili: Stendera (schiena), Tawatha (caviglia)

In dubbio: Haller (stomaco)

La sfida principale

Olivier Giroud contro Martin Hinteregger: nella gara di andata, l'attaccante e il centrale si sono dati grande battaglia, vinta provvisoriamente dall'austriaco: ora c'è il secondo round. Capocannoniere in Europa League con 10 gol, Giroud dovrebbe avere Eden Hazard al suo fianco, ma se Hinteregger riuscirà a limitarne le occasioni il Francoforte avrà più possibilità di ribaltare l'incontro.

James Thorogood, reporter Francoforte

Dove guardarla

Fare clic qui per informazioni su canali e orari.

Maurizio Sarri, allenatore Chelsea



L’obiettivo è raggiungere la finale, l’obiettivo finale è vincere la competizione. Sentiamo di meritare di vincere un trofeo, quindi sarà una partita molto importante. Non sarà facile perché dovremo giocare contro una squadra molto pericolosa.

Come visto all’andata, il Frankfurt è una squadra molto dinamica, aggressiva in fase difensiva e pericolosa in quella offensiva, specialmente quando trovano spazi e in contropiede.

Adi Hütter, allenatore Francoforte



Daremo tutto per 90 minuti – o forse anche di più – per andare a Baku. Quando arrivi fino a qui, vuoi raggiungere la finale. Dovremo fare una grandissima gara.

I giocatori non hanno bisogno di motivazioni. Quando cammini fuori da Stamford Bridge, questa è la motivazione di cui hai bisogno. Non vediamo l'ora di scendere in campo e divertirci.