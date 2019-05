Chelsea - Eintracht Frankfurt: storia della partita

Il Chelsea affronterà l'Eintracht Frankfurt a Stamford Bridge dopo aver pareggiato l'andata della semifinale in Germania per 1-1. Il club di Londra è ancora imbattuto in casa contro club di Bundesliga e ha stabilito un nuovo record di imbattibilità in UEFA Europa League con 16 partite consecutive senza sconfitte.

• Il Chelsea ha vinto 11 delle 13 partite di queste edizione di UEFA Europa League, pareggiando le altre due. Gli inglesi hanno dominato il Gruppo L e poi nella fase a eliminazione diretta hanno travolto con un 5-1 complessivo il Malmö nei sedicesimi e la Dynamo Kyiv per 8-0 negli ottavi prima di superare ai quarti lo Slavia Praha con due vittorie (1-0 trasferta, 4-3 casa).

• Anche l'Eintracht ha disputato finora una campagna europea straordinaria nella quale ha perso una sola volta in 13 partite. I tedeschi sono passati come primi del Gruppo H col massimo dei punti, vincendo in casa e in trasferta contro Lazio, Apollon Limassol e contro i vicecampioni 2017/18 del Marseille, prima di eliminare tre squadre provenienti dalla UEFA Champions League, ovvero Shakhtar Donetsk, Inter e Benfica.

Precedenti

• Nella gara d'andata, l'Eintracht è passato in vantaggio con una girata precisa di testa del miglior marcatore del club, Luka Jović, ma il Chelsea poco prima della fine del primo tempo ha pareggiato i conti con Pedro - al suo terzo gol nelle ultime due partite di UEFA Europa League. David Luiz del Chelsea ha poi sfiorato il gol della vittoria con una punizione che ha colpito la traversa.

• Il bilancio del Chelsea in 20 partite contro squadre di Bundesliga è V10 P6 S4, con la prima vittoria arrivata in finale di Coppa delle Coppe 1997/98 contro lo Stuttgart (1-0).

• I Blues non hanno mai perso in casa contro avversari tedeschi, vincendo sei delle otto partite giocate, tutte in UEFA Champions League negli ultimi 20 anni. In due occasioni si è trattato di partite della fase a eliminazione diretta, col Chelsea vincente in entrambe le sfide – contro Stoccarda negli ottavi del 2003/04 (1-0 trasferta, 0-0 casa) e Bayern München nei quarti del 2004/05 (4-2 casa, 2-3 trasferta).

• L'Eintracht non ha mai affrontato il Chelsea prima dell'andata, ma ha giocato tre doppi confronti in competizioni UEFA contro avversari inglesi ed è stato sempre eliminato e sconfitto in trasferta. L'ultima volta risale al 1982 quando il Tottenham Hotspur lo ha battuto con un 3-2 complessivo ai quarti di Coppa delle Coppe.

• Il Frankfurt ha affrontato avversari inglesi solo una volta tra quella sfida e questa, pareggiando 0-0 contro il Newcastle United nella fase a gironi di Coppa UEFA 2006/07.

Statistiche

Chelsea

• Nella sua prima partecipazione alla fase a gironi di UEFA Europa League, il Chelsea si è qualificato alla fase a eliminazione diretta battendo due volte il PAOK (1-0 trasferta, 4-0 casa) e il BATE Borisov (3-1 casa, 1-0 trasferta) prima di imporsi sul Vidi per 1-0 a Stamford Bridge, che però nell'ultima giornata ha pareggiato 2-2 a Budapest. Nei sedicesimi, gli inglesi hanno battuto il Malmö in trasferta (2-1) e in casa (3-0) e poi travolto agli ottavi la Dynamo Kyiv (3-0 casa, 5-0 trasferta). Battendo lo Slavia Praha nelle due partite dei quarti, il Chelsea ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva.

• Per il Chelsea è la seconda partecipazione alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, con la prima nel 2012/13 che si è conclusa con la vittoria della competizione. Prima della finale di Amsterdam, dove hanno avuto la meglio sul Benfica per 2-1, i Blues hanno ottenuto tre vittorie consecutive per 3-1 in casa, l'ultima delle quali contro il Basel in semifinale dopo aver vinto l'andata in Svizzera per 2-1.

• Il Chelsea ha stabilito il record di 16 partite senza sconfitte in UEFA Europa League - comprendendo le ultime tre dell'edizione vinta nel 2013 - con 14 vittorie su 16. I Blues non hanno mai perso in casa nella competizione e hanno vinto le ultime nove partite; solo lo Sparta Praha - prima squadra affrontata in casa in UEFA Europa League - è riuscito a negare la vittoria al club a Stamford Bridge (1-1).

• Il Chelsea si è qualificato in cinque dei nove doppi confronti UEFA nei quali ha pareggiato l'andata in trasferta ma è stato eliminato in tre degli ultimi quattro: due contro club spagnoli in semifinale di UEFA Champions League (Barcellona nel 2008/09 e Atlético Madrid nel 2013/14, dopo aver pareggiato 0-0 in trasferta) e più recentemente dal Paris Saint-Germain per i gol in trasferta negli ottavi di UEFA Champions League 2014/15 (1-1 trasferta, 2-2 casa). Quella col PSG è l'unica eliminazione dopo un 1-1 nell'andata in trasferta, mentre le altre quattro volte sono arrivate vittorie complessive dopo essersi imposti nel ritorno in casa.

Luka Jović è andato in gol per il Eintracht nell'andata ©Getty Images

Eintracht

• Una vittoria al cardiopalma nella finale di Coppa di Germania della passata stagione contro i campioni di Bundesliga - il Bayern Monaco - ha regalato all'Eintracht il suo primo trofeo dopo 30 anni e gli è valsa la qualificazione in Europa dopo cinque anni di assenza.

• Vincitore della Coppa UEFA nel 1980, l'Eintracht ha iniziato il Gruppo H vincendo 2-1 in casa del Marseille, poi ha battuto rispettivamente Lazio (4-1 in casa), Apollon (2-0 casa, 3-2 trasferta), di nuovo Marseille (4-0 casa) e Lazio (2-1 trasferta), passando così come prima del girone con nove punti di distacco sul club italiano.

• Un pareggio per 2-2 in casa dello Shakhtar nell'andata dei sedicesimi ha interrotto la striscia di vittorie, ma il 4-1 del ritorno lo ha qualificato per la prima volta ai quarti dove ha avuto la meglio sull'Inter con un 1-0 complessivo (0-0 casa, 1-0 trasferta). Nei quarti il Frankfurt ha perso 4-2 in dieci in casa del Benfica e ha subito la sua prima sconfitta di questa stagione europea, ma nella gara di ritorno ha rimontato lo svantaggio e si è qualificato per i gol in trasferta grazie al 2-0 finale.

• L'unica altra partecipazione dell'Eintracht nelle ultime 12 stagioni risale al 2013/14, quando ha raggiunto i sedicesimi di UEFA Europa League prima di uscire col Porto.

• Il bilancio complessivo dell'Eintracht in UEFA Europa League (in casa e trasferta, qualificazioni comprese) è V16 P4 S2, con l'unica sconfitta prima di quella in casa del Benfica risalente al 2-4 in trasferta col Maccabi Tel-Aviv del novembre 2013. Il bilancio in trasfferta nella competizione è V7 P2 S2, ma solo una di queste vittorie è arrivata nella fase a eliminazione diretta (P2 S1).

• L'Eintracht è stato eliminato in tre dei quattro doppi confronti UEFA nei quali ha pareggiato l'andata in casa, con l'unica eccezione risalente agli ottavi di questa stagione contro l'Inter. Nell'unico precedente nel quale ha pareggiato l'andata 1-1 in casa, il club tedesco è stato sconfitto 3-0 in trasferta dalla Juventus nei quarti di Coppa UEFA 1994/95.

Incroci e curiosità

• Antonio Rüdiger (Stuttgart, 2012–15) e Andreas Christensen (Borussia Mönchengladbach, 2015–17) hanno entrambi giocato in Bundesliga.

• Compagni di nazionale:

Mateo Kovačić e Ante Rebić (Croazia)

Rüdiger e Kevin Trapp (Germania)

Andreas Christensen e Frederik Rønnow (Danimarca)

• Filip Kostić e il panchinaro Luka Jović hanno entrambi fatto parte della Serbia che ha perso 2-0 contro il Brasile di Willian nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA del 2018.

• Rebić ha segnato un fantastico gol al volo contro Willy Caballero aprendo le marcature nel 3-0 finale della Croazia contro l'Argentina nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2018; Gonzalo Higuaín è entrato a partita in corso per l'Argentina.

• Il Chelsea è l'unica delle quattro semifinaliste ad aver già vinto la UEFA Europa League in passato, sebbene l'Eintracht, come il Valencia, abbia vinto il trofeo quando si chiamava Coppa UEFA.

• Olivier Giroud del Chelsea è il capocannoniere di questa UEFA Europa League con dieci gol – uno in più di Jović, in gol nell'andata per l'Eintracht.

• Il difensore del Chelsea, Christensen, è l'unico calciatore delle semifinaliste ad aver giocato tutti i minuti di questa edizione di UEFA Europa League. Danny da Costa e Makoto Hasebe dell'Eintracht, invece, sono partiti titolari in tutte e 13 le partite, mentre Jović e Mijat Gaćinović tra i tedeschi e Willian degli inglesi hanno preso parte a tutte le partite.

• Willian ha fatto sette assist nella competizione ed è al primo posto di questa speciale classifica con Igor Stasevich dell'eliminato BATE.

• Il Chelsea è una delle sette squadre ad aver superato da imbattuta la fase a gironi ma è l'unica ad aver mantenuto questo status. La striscia di 16 partite di UEFA Europa League senza sconfitte ha battuto il record della competizione dell'Atlético iniziato nell'ottobre 2012.

• L'Eintracht è l'unica tra le semifinaliste di UEFA Europa League a essere alla sua prima semifinale in assoluto nella competizione.

• Il Chelsea ha superato il Watford per 3-0 in casa domenica e si è assicurato un posto tra le prime quattro in Premier League e la conseguente partecipazione alla fase a gironi della UEFA Champions League nella prossima stagione. Nello stesso giorno, l'Eintracht è stato sconfitto per 6-1 in casa del Bayer Leverkusen – la sua peggior sconfitta della stagione e la prima volta che ha concesso 6 reti nel primo tempo in una gara di Bundesliga – ma rimane al quarto posto grazie alla differenza rete migliore rispetto alle dirette concorrenti.

Filip Kostić dell'Eintracht (a sinistra) contro il capitano del Chelsea, César Azpilicueta ©AFP/Getty Images

Calci di rigore

• Il bilancio del Chelsea ai calci di rigore in competizioni UEFA è V1 S3:

1-4 - Liverpool, semifinale UEFA Champions League 2006/07

5-6 - Manchester United, finale UEFA Champions League 2007/08

4-3 - Bayern München, finale UEFA Champions League 2011/12

4-5 - Bayern München, Supercoppa UEFA 2013

• Il bilancio dell'Eintracht nell'unico precedente ai rigori in competizioni UEFA è V0 S1:

4-5 - Salzburg, quarti di finale Coppa UEFA 1993/94

Gli allenatori

• Scelto come successore del connazionale Antonio Conte per la panchina del Chelsea nel luglio 2018, Maurizio Sarri è considerato uno degli allenatori più innovativi d'Europa. Si è formato nelle serie inferiori italiane allenando molti club prima venire alla ribalta con l'Empoli, che ha condotto in Serie A prima di sostituire Rafael Benítez al Napoli nel 2015. Nelle tre stagioni al Napoli è sempre arrivato tra le prime tre e nella stagione 2017/18 si è conteso sino alla fine lo Scudetto con la Juventus.

• Il tecnico austriaco Adi Hütter è stato scelto dall'Eintracht per sostituire Niko Kovač (passato al Bayer Monaco) a maggio 2018, dopo aver riportato lo Young Boys al titolo dopo 32 anni. Ex centrocampista del Salisburgo per sette anni, ha poi allenato la sua ex squadra, vincendo campionato e coppa nazionale nel 2014/15 dopo un periodo all'Altach e al Grödig. Quindi si è trasferito a Berna, dove ha passato tre stagioni.