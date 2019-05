Il Chelsea la spunta dal dischetto: sarà derby in finale

Kepa Arrizabalaga para due calci di rigore e il Chelsea approda in finale di UEFA Europa League superando 4-3 il Frankfurt nella serie finale dal dischetto.

Reduci dall'1-1 casalingo dell'andata, gli ospiti partono forte e si rendono subito pericolosi con una conclusione al volo di Danny Da Costa, ben neutralizzata dall'estremo difensore dei Blues. Il Chelsea controlla e colpisce implacabile: Eden Hazard imbecca Ruben Loftus-Cheek e il centrocampista supera con freddezza Kevin Trapp per l'1-0.

Il Frankfurt si riorganizza nella ripresa e trova il pareggio con Luka Jović, che firma il suo decimo gol stagionale nel torneo sfruttando al meglio il suggerimento di Mijat Gaćinović. Si arriva così ai supplementari e la squadra di Adi Hütter va vicinissima al vantaggio con Sébastien Haller, la cui conclusione viene neutralizzata sulla linea da David Luiz: un salvataggio provvidenziale perché ai rigori è il Chelsea a spuntarla.

Kevin Trapp para la conclusione dal dischetto di César Azpilicueta portando in vantaggio gli ospiti, ma poi Arrizabalaga ipnotizza Martin Hinteregger e Gonçalo Paciência, consentendo a Hazard di trasformare il rigore decisivo e di riportare in finale i Blues per la prima volta dal 2013.

Migliore in campo: Kepa Arrizabalaga

In un doppio confronto senza vincitori nell'arco di 210 minuti, Arrizabalaga si è rivelato decisivo neutralizzando due conclusioni dal dischetto. Se il Chelsea ha staccato il biglietto per Baku, dove potrebbe trionfare per la seconda volta nella sua storia in UEFA Europa League, gran parte del merito è dell'estremo difensore sbarcato a Londra la scorsa estate.

Jović festeggia il gol del pareggio ospite ©AFP/Getty Images

Statistiche-chiave

4: Ruben Loftus-Cheek ha segnato il suo quarto gol in Europa League, il primo dopo la tripletta contro il BATE nella fase a gironi.

8: il Chelsea ha giocato la sua nona gara casalinga contro un'avversaria tedesca e per l'ottava volta è andato a segno per primo.

10: Luka Jović ha agganciato Olivier Giroud in testa alla classifica marcatori del torneo con dieci reti.