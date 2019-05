Frankfurt - Chelsea: la vigilia

Adi Hütter: "In questa partita sarà importante divertirsi"

I padroni di casa devono rinunciare a Sébastian Haller e Ante Rebić

L’Eintracht non perde in casa da 11 gare di Europa League (V9)

Bilancio del Chelsea nel torneo: V11 P1

La squadra tedesca è uscita tre volte su tre nelle sfide a eliminazione diretta contro le inglesi

L'opinione del reporter: Assente da una semifinale europea dal 1980, l’Eintracht ha la possibilità di vincere un altro trofeo dopo la Coppa di Germania dello scorso anno. La formazione tedesca ha vinto solo una delle ultime cinque partite fra tutte le competizioni e Adi Hütter dovrà rinunciare a due attaccanti di peso come Sébastian Haller (infortunato) e Ante Rebić (squalificato). Tuttavia, rimane la sensazione che se l’Eintracht dovesse mantenere i suoi ritmi frenetici, il Chelsea potrebbe avere più di qualche difficoltà.

James Thorogood, reporter Eintracht

Probabili formazioni

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Jorginho, Kanté, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard

Indisponibili: Ampadu (schiena), Hudson-Odoi (tendine d’Achille), Rüdiger (ginocchio)

In dubbio: Willian (non specificato)

La sfida chiave

Eden Hazard preparing for the Frankfurt game

Danny da Costa v Eden Hazard: Con le sue incursioni sulla destra, l’esterno del Francoforte è stato la rivelazione stagionale, con gol decisivi in Bundesliga e in UEFA Europa League, ma Hazard è in forma e lo costringerà a stare più in difesa che in attacco. Se Da Costa riuscirà a neutralizzare il giocatore più pericoloso del Chelsea (più facile a dirsi che a farsi), l’Eintracht avrà la possibilità di centrare uno storico risultato. Se invece Hazard avrà qualche occasione e riuscirà a sfruttarla, come capita spesso, vinceranno quasi sicuramente i Blues.

Dan Thacker, Chelsea reporter

Dove guardarla

Adi Hütter, allenatore Frankfurt



Frankfurt coach Adi Hütter

In questa partita sarà importante divertirsi. Giochiamo una semifinale contro una grande squadra ed è qualcosa di speciale. Il pubblico è sempre stato il nostro dodicesimo uomo e deve darci la scintilla. Il cammino verso le semifinali è stato lungo e difficile, ma i tifosi ci hanno sostenuto al massimo. Sappiamo quanto è importante questa sfida per il club, ed è per questo che siamo molto contenti.

Maurizio Sarri, allenatore Chelsea



Rispetto l'Eintracht. Ha giocato contro grandi squadre ed è una formazione dinamica con grande intensità, e fisicamente ha le stesse caratteristiche dello Slavia Praha [avversario ai quarti], ma la qualità è migliore, specialmente in attacco. Sarà difficile raggiungere la finale.