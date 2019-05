Storia della partita: Arsenal - Valencia

In semifinale di UEFA Europa League per la seconda stagione consecutiva, l'Arsenal affronterà il Valencia con la speranza di non ripetere quanto successo l'anno scorso quando è stato eliminato da un altro avversario spagnolo - l'Atlético Madrid - che poi ha vinto la competizione.

• I Gunners hanno lasciato appena due punti per strada nel Gruppo E e si sono qualificati con due giornate d'anticipo alla fase a eliminazione diretta sebbene abbiano superato sedicesimi e ottavi contro BATE Borisov e Rennes con non poche difficoltà. Ai quarti invece hanno avuto la meglio sul Napoli vincendo in casa (2-0) e fuori casa (1-0).

• Il Valencia invece ha iniziato la stagione in UEFA Champions League dove si è piazzato terzo nel Gruppo H dietro Juventus e Manchester United (V2 P2 S2). Gli spagnoli sono imbattuti da sei partite di UEFA Europa League, avendo eliminato Celtic e Krasnodar prima di vincere entrambe le partite dei quarti (3-1 in trasferta e 2-0 in casa) contro i connazionali del Villareal.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Arsenal 2-0 Napoli

Precedenti

• Le due squadre si sono incrociate in competizioni UEFA in tre occasioni, col Valencia che ha sempre avuto la meglio.

• Il club spagnolo ha sconfitto i Gunners per 5-4 ai rigori nella finale di Coppa delle Coppe del 1979/80 – nella prima finale europea decisa dal dischetto – dopo lo 0-0 finale di Bruxelles, con Graham Rix autore dell'errore decisivo.

• Il Valencia ha poi eliminato l'Arsenal dalla UEFA Champions League 2000/01 per i gol in trasferta dopo la sconfitta per 1-2 di Londra, grazie all'1-0 interno con la rete di John Carew. Due anni dopo l'attaccante norvegese ha segnato altri due gol quando il Valencia - allora campione di Spagna - ha battuto gli inglesi per 2-1 al Mestalla nell'ultima partita della seconda fase a gironi qualificandosi così ai quarti di finale a spese degli ospiti dopo che la gara d'andata a Londra era terminata sullo 0-0.

• L'Arsenal ha vinto appena dieci delle 33 partite UEFA giocate contro avversari spagnoli. Tra le 15 sconfitte figurano tre finali – contro il Valencia nel 1979/80, col Zaragoza in Coppa delle Coppe 1994/95 e col Barcellona in UEFA Champions League 2005/06.

• In casa il bilancio è V8 P4 S3 e non vince da due partite - dallo 0-2 col Barcellona negli ottavi di UEFA Champions League 2015/16 prima di un pareggio per 1-1 contro l'Atlético nell'andata della semifinale di UEFA Europa League della scorsa stagione. I Gunners sono stati eliminati negli ultimi quattro doppi confronti contro avversari spagnoli ma prima di questa striscia avevano vinto quattro volte.

• Il bilancio del Valencia in 37 partite UEFA contro avversari inglesi è V12 P16 S9. Il club spagnolo si è qualificato in sei dei nove doppi contronti, col più recente contro lo Stoke City nei sedicesimi di UEFA Europa League 2011/12 quando ha vinto due volte 1-0. Nelle ultime tre trasferte in terra inglese sono arrivate due vittorie, un pareggio e zero gol subiti.

• Nell'unica semifinale europea contro un club inglese, il Valencia ha vinto complessivamente per 3-0 col Leeds United nella UEFA Champions League 2000/01 (0-0 trasferta, 3-0 casa).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda come l'Arsenal è arrivato in semifinale

Statistiche

Arsenal

• Sempre presente per 19 edizioni consecutive di UEFA Champions League fino alla passata stagione, l'Arsenal ha raggiunto la semifinale di UEFA Europa League al primo tentativo uscendo poi con i futuri campioni dell'Atlético.

• I Gunners hanno iniziato il girone con una vittoria per 4-2 in casa col Vorskla Poltava prima di quattro vittorie, un pareggio e nessun altro gol subito.

• Il record in condivisione della competizione di cinque partite senza gol subiti si è interrotto in casa del BATE dove ha perso 1-0 prima di vincere 3-0 in casa. Una rimonta simile è stata fatta negli ottavi quando una sconfitta per 3-1 in casa del Rennes è stata seguita da un'altra vittoria per 3-0 in casa. Ai quarti contro il Napoli invece ha vinto 2-0 in casa e 1-0 in trasferta.

• L'unica semifinale dell'Arsenal in UEFA Europa League è stata nella passata edizione contro l'Atlético quando ha pareggiato 1-1 in casa con la rete di Alexandre Lacazette, e poi perso 1-0 a Madrid. Quella è stata la prima semifinale europea dei Gunners da quella di UEFA Champions League del 2008/09 quando hanno perso complessivamente per 4-1 col Manchester United (0-1 trasferta, 1-3 casa). L'ultima vittoria in semifinale invece è stata contro un club spagnolo quando ha sconfitto il Villareal per 1-0 in casa e complessivamente nella UEFA Champions League 2005/06.

• I vice campioni della Coppa UEFA 1999/2000 hanno raccolto sette punti in casa in questa fase a gironi. Con le vittorie nella fase a eliminazione diretta contro BATE, Rennes e Napoli, il bilancio interno in due edizioni di UEFA Europa League è V9 P3 S1, con 31 gol fatti e otto subiti. I Gunners hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite giocate in casa nella competizione.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la magnifica prestazione del Valencia nella trasferta dei quarti

Valencia

• Quarto classificato in Liga nel 2017/18, il Valencia si è qualificato alla sua 11esima fase a gironi di UEFA Champions League dopo due stagioni fuori dall'Europa.

• Il Valencia ha perso due volte contro la Juventus senza segnare nemmeno un gol ma ha poi raccolto otto punti vincendo in casa e pareggiando in trasferta contro Manchester United e Young Boys. Nei sedicesimi di UEFA Europa League ha avuto la meglio sul Celtic (2-0 trasferta, 1-0 casa) e poi negli ottavi ha superato il turno grazie al gol all'ultimo minuto in Russia del subentrante Gonçalo Guedes che ha eliminato il Krasnodar (3-2 complessivo). Nei quarti il Villarreal invece ha battuto il Valencia senza troppe difficoltà.

• Per la formazione spagnola è la terza semifinale di UEFA Europa League (record condiviso della competizione); le due precedenti sono state due eliminazioni contro avversari spagnoli, ovvero contro l'Atlético nel 2011/12 (2-4 trasferta, 0-1 casa) e per i gol in trasferta col Siviglia nel 2013/14 (0-2 trasferta, 3-1 casa).

• Il Valencia ha perso appena due delle sette precedenti trasferte europee (V P3). Tuttavia la vittoria per 3-1 in casa del Villareal nell'ultimo turno ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive fuori casa nei quarti e semifinali di UEFA Europa League.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Valencia 2-0 Villarreal

Collegamenti e curiosità

• Il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery, è stato l'allenatore del Valencia per quattro stagioni dal 2008 al 2012 per un totale di 220 partite di cui 107 vinte. Il tecnico ha guidato il Valencia sino ai quarti di UEFA Europa League nel 2009/10 e in semifinale nel 2011/12.

• Emery ha guidato il Siviglia nella vittoria in semifinale di UEFA Europa League contro il Valencia nel 2013/14 – nell'ultimo precedente dei Blanquinegros in semifinale della competizione.

• Il bilancio di Emery in 13 partite contro l'attuale allenatore del Valencia, Marcellino, è V7 P1 S5.

• Kevin Gameiro ha giocato nel Siviglia di Emery che ha vinto tre UEFA Europa League consecutive. L'attaccante francese ha segnato il rigore decisivo nella finale del 2014 contro il Benfica e il pareggio contro il Liverpool nella finale del 2016.

• Il centrocampista del Valencia, Francis Coquelin, che è squalificato per questa partita, ha giocato nelle giovanili dell'Arsenal e in prima squadra dal 2011 al 2018. Il suo compagno di squadra Gabriel invece ha giocato coi Gunners dal 2015 al 2017.

• Shkodran Mustafi è passato all'Arsenal dal Valencia nel 2016 dopo due stagoni col club spagnolo. Ha giocato 64 partite di Liga segnando sei gol.

• Nacho Monreal ha giocato con l'Osasuna (2006–11) e col Málaga (2011–13) prima di passare all'Arsenal. Il suo bilancio contro il Valencia è stato V2 P1 S4.

• Mesut Özil ha giocato 105 partite di Liga col Real Madrid, segnando 19 gol, tra il 2010 e il 2013. Non ha mai perso in sette partite contro il Valencia in tutte le competizioni (V4 P3).

• Monreal, Héctor Bellerín e il prestito del Barcellona, Denis Suárez, hanno tutti vestito la maglia della Spagna così come i giocatori del Valencia, Rodrigo, Daniel Parejo e José Gayà.

• Nel settembre 2018, Rodrigo ha segnato il gol della vittoria della Spagna in UEFA Nations League contro l'Inghilterra a Wembley (2-1).

• L'Arsenal è l'unica squadra tra le semifinaliste della scorsa edizione di UEFA Europa League a essere nuovamente tra le ultime quattro della competizione, nonché il terzo club appena - dopo Benfica e Siviglia - ad aver raggiunto le semifinali in più stagioni consecutive.

• L'Arsenal è l'unica tra le quattro semifinaliste a non aver mai vinto Coppa UEFA o UEFA Europa League. La formazione inglese è stata sconfitta ai rigori nella finale del 2000 dal Galatasaray.

• Vincitrice della Coppa UEFA del 2004, il Valencia è in semifinale di UEFA Europa League per la terza volta (record in condivisione con Atlético Madrid, Benfica e Siviglia).

• Il 25 maggio il Valencia giocherà la finale di Copa del Rey a Siviglia contro i campioni in carica del Barcellona.

Gli allenatori

• Dopo due anni e sette trofei nazionali con il Paris Saint-Germain, Unai Emery è stato ingaggiato dall'Arsenal a maggio 2018, sostituendo il leggendario Wenger. Con il Siviglia, il tecnico ha vinto tre UEFA Europa League consecutive dal 2013/14 al 2015/16. In precedenza aveva passato quattro anni al Valencia e un breve periodo allo Spartak Moskva. Ha preso parte a più partite di UEFA Europa League di qualsiasi altro allenatore, con questa che sarà la 72esima.

• La carriera di Marcelino come centrocampista - durante la quale ha vestito la maglia della Spagna a livello giovanile e U21 - è stata interrotta dagli infortuni a 28 anni. Ha poi allenato in Spagna il Zaragoza, il Real Racing Club e il Siviglia prima di tre anni e mezzo ricchi di soddisfazioni al Villareal col quale ha conquistato una promozione e tre piazzamenti conscutivi nelle prime sei posizioni della Liga nonché la semifinale di UEFA Europa League 2015/16. Nel maggio 2017 è stato ingaggiato dal Valencia.