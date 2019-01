Lazio - Sevilla: storia della partita

Lazio e Siviglia, due delle squadre che vantano più partecipazioni alla UEFA Europa League, tornano nella fase a eliminazione diretta e giocano la loro 63ª gara nel torneo. I biancocelesti ospitano i tre volte campioni allo Stadio Olimpico.

• La Lazio ha raggiunto i sedicesimi per la sesta volta nelle ultime otto stagioni ed è arrivata seconda nel Gruppo H con nove punti, la metà dell'Eintracht Frankfurt. La formazione capitolina, però, si è qualificata con due giornate di anticipo rispetto al Siviglia, che ha perso contro Krasnodar e Standard Liège ma ha battuto la squadra russa per 3-0 all'ultima giornata e l'ha preceduta grazie al miglior bilancio nei confronti diretti.

Precedenti

• Nonostante la grande esperienza in Europa, le squadre non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA.

• La Lazio vinto solo cinque partite su 18 contro squadre spagnole (tre vittorie interne), perdendo in casa (1-3) e fuori (0-1) ai sedicesimi di UEFA Europa League 2011/12 contro l'Atlético Madrid: si tratta del confronto più recente con una squadra di Liga. Tuttavia, 20 anni fa ha vinto l'ultimissima finale di Coppa delle Coppe contro il Mallorca, imponendosi per 2-1 al Villa Park di Birmingham.

• Il bilancio del Siviglia in 10 partite contro le squadre italiane è V3 P2 S5. L'unica vittoria in Italia risale alla semifinale di ritorno di UEFA Europa League 2014/15 (2-0, con secondo gol di Daniel Carriço) dopo un 3-0 in Spagna: si tratta della sua unica trasferta precedente in Italia nel torneo.

Forma

Lazio

• Dopo aver ceduto il quarto posto all'Inter all'ultima giornata di campionato, la Lazio è alla settima avventura in UEFA Europa League. Ha raggiunto i suoi migliori traguardi nel 2012/13 e 2017/18, quando è approdata ai quarti.

• I biancocelesti hanno giocato più gare nella competizione di qualsiasi altra squadra italiana: solo Villarreal (68 partite) e Salisburgo (66) ne hanno disputate di più. Contando anche questa stagione, la Lazio ha superato la fase a gironi nelle ultime sei partecipazioni, dopo la prima eliminazione.

• La Lazio ha superato i sedicesimi di UEFA Europa League tre volte su cinque. Dopo l'uscita contro l'Atlético nel 2011/12, ha eliminato il Borussia Mönchengladbach nel 2012/13 (3-3 f, 2-0 c), ma la stagione seguente si è arresa al Ludogorets (0-1 c, 3-3 f). Nel 2015/16 ha eliminato il Galatasaray (1-1 f, 3-1 c), mentre l'anno scorso ha avuto la meglio sul FCSB (0-1 f, 5-1 c).

• Il suo bilancio ai sedicesimi allo Stadio Olimpico è V3 S2: le tre vittorie sono sempre arrivate al ritorno, garantendo la qualificazione, mentre le due sconfitte risalgono alla gara di andata e si sono concluse con l'eliminazione.

• Battuta in finale di Coppa UEFA 1997/98 dall'Inter, la Lazio ha vinto 11 delle ultime 15 gare europee a Roma (P2 S2). Nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League ha un bilancio di V5 P2 S3 in casa.

Sevilla

• Pur essendo arrivato ai quarti della scorsa UEFA Champions League, il Siviglia è arrivato settimo in Liga ed è tornato in UEFA Europa League, che aveva vinto nel 2016 contro il Liverpool. Partendo dal secondo turno di qualificazione, ha vinto sei gare su sei, eliminando Újpest, Žalgiris Vilnius e Sigma Olomouc.

• Il Siviglia è arrivato primo nel Gruppo J con 12 punti, segnando 18 gol (di cui 14 in casa) e diventando la squadra più prolifica della fase a gironi. Alla prima giornata contro lo Standard (5-1) ha realizzato per la prima volta cinque gol in Europa, ma alla terza si è superato battendo l'Akhisar per 6-0.

• Il Siviglia partecipa per la quinta volta alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. Dopo la prima eliminazione contro il Porto nel 2010/11 (1-2 c, 1-0 f), ha centrato tre qualificazioni consecutive dal 2013/14 al 2015/16, rispettivamente contro Estoril (2-1 f, 1-1 c), Borussia Mönchengladbach (1-0 c, 3-2 f) e Molde (3-0 c, 0-1 f). La sconfitta in Norvegia ha interrotto una striscia di vittorie esterne nel torneo.

• Il Siviglia ha vinto 10 gare europee su 12 in questa stagione, segnando 35 gol e subendone sette. Tuttavia, escludendo il 3-2 sul campo dell'Akhisar alla quarta giornata, l'unica altra vittoria nelle ultime sette trasferte di UEFA Europa League è stata il 3-1 sul Liverpool nella finale del 2016.

Curiosità e incroci

• Luis Alberto, nato in Andalusia, è cresciuto nelle giovanili del Siviglia e ha giocato sette gare di campionato con la prima squadra dal 2010 al 2012.

• Altri giocatori della Lazio che hanno vestito la maglia del Siviglia sono Joaquín Correa (2016–18), Ciro Immobile (2015) e Martín Cáceres (2010–12), mentre Riza Durmisi ha giocato nei concittadini del Betis dal 2016 al 2018 e ha segnato nel derby perso 2-1 a febbraio 2017.

• Simon Kjær (Siviglia) ha giocato nella Roma nel 2011/12 ed è stato espulso nel derby contro la Lazio. Maxime Gonalons è attualmente in prestito al Siviglia dai giallorossi, con cui ha giocato nel 2017/18.

• Franco Vázquez ha trascorso quattro anni al Palermo (2012–16), mentre Banega ha passato la stagione 2016/17 all'Inter e ha segnato nel 3-0 contro la Lazio a dicembre 2016. André Silva è in prestito al Siviglia dall'AC Milan.

• Correa è compagno di Banega e Gabriel Mercado nella nazionale argentina, mentre Durmisi e Kjær giocano in quella danese.

• Felipe Caicedo e Daniel Carriço hanno giocato insieme per un breve periodo allo Sporting CP nel 2009/10.

• Daniel Carriço ha disputato cinque gare della fase a gironi con il Siviglia e ha prolungato il suo record di presenze nel tabellone principale di UEFA Europa League, arrivando a 59 e staccando di sei lunghezze ogni altro giocatore.

• Il Siviglia è una delle due squadre che hanno già vinto la UEFA Europa League insieme al Chelsea (2012/13). Tuttavia, in gara ci sono altre otto ex vincitrici della Coppa UEFA.

Allenatori

• Allenatore della Lazio da aprile 2016, quando ha sostituito Stefano Pioli, Simone Inzaghi è stato attaccante dei biancocelesti dal 1999 al 2010, vincendo campionato e Coppa Italia alla prima stagione e due Coppe Italia negli anni successivi. Fratello minore di Filippo, con cui ha giocato nel Piacenza, ha iniziato ad allenare le giovanili della Lazio subito dopo il ritiro. Nel 2017 ha vinto il suo primo titolo da allenatore, la Supercoppa italiana.

• Pablo Machín è stato ingaggiato dal Siviglia con un biennale a maggio 2018 dopo i buoni risultati con il Girona, che ha portato alla promozione in Liga e quindi al decimo posto nel 2017/18. Costretto al ritiro dai campi a 23 anni, ha lavorato a lungo con il Numancia, la squadra della sua città, prima di passare al Girona nel 2014. Questa è la sua prima stagione in Europa.