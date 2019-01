Zürich - Napoli: storia della partita

Lo Zurigo esordisce ai sedicesimi di UEFA Europa League contro il Napoli, che spera nel riscatto dopo la sofferta eliminazione dalla fase a gironi di UEFA Champions League.

• La squadra svizzera ha superato la fase a gironi di una competizione europea per la prima volta in 11 anni, grazie al secondo posto nel Gruppo A di UEFA Europa League con tre vittorie nelle prime tre giornate.

• La formazione partenopea è stata la terza classificata con più punti in UEFA Champions League (nove), ma la sconfitta per 1-0 all'ultima giornata ha permesso al Liverpool di scavalcarla al secondo posto. Decisivo è stato solo il maggior numero di gol segnati, poiché gli scontri diretti e la differenza reti erano in perfetta parità.

Precedenti

• Il bilancio dello Zurigo contro le squadre italiane è V2 P3 S5, con una sola sconfitta in casa. Tra i due pareggi figura l'unico precedente in UEFA Europa League, 1-1 contro la Lazio nella fase a gironi 2011/12.

• Il Napoli non ha mai vinto né segnato in due trasferte in Svizzera. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro lo Young Boys nella fase a gironi di UEFA Europa League 2014/15. È stata l'unica sconfitta in questa competizione per i partenopei, eliminati con un 1-0 dal Dnipro nella semifinale di ritorno.

Forma

Zurigo

• Lo Zurigo è tornato in Europa dopo un anno di assenza vincendo la Coppa di Svizzera per la terza volta in cinque anni (la decima in totale), grazie a un 2-1 sullo Young Boys in finale a Berna.

• La quarta partecipazione dello Zurigo alla fase a gironi di UEFA Europa League è iniziata con la vittoria sul campo dell'AEK Larnaca (1-0), seguita da quelle in casa contro Ludogorets (1-0) e Leverkusen (3-2); nonostante la sconfitta per 1-0 in Germania alla quarta giornata, si è qualificato insieme al Leverkusen con due gare di anticipo, interrompendo una striscia di tre eliminazioni consecutive nella fase a gironi.

• Lo Zurigo ha raggiunto i sedicesimi nella sua unica partecipazione alla Coppa UEFA, nel 2007/08, ma è stato eliminato dall'Amburgo con un 3-1 complessivo. Sono 20 anni che non arriva agli ottavi di una competizione europea, ovvero dalla Coppa UEFA del 1998/99.

• La formazione elvetica non perdeva in casa da 10 partite nella fase a gironi di UEFA Europa League (V6 P4) prima di arrendersi per 2-1 all'AEK Larnaca alla quinta giornata. L'unica altra sconfitta interna nella competizione risale alla prima giornata del 2011/12, 0-2 contro lo Sporting CP.

Napoli

• Secondo classificato in Serie A nel 2017/18, il Napoli si è qualificato per la fase a gironi di UEFA Champions League per la quinta volta, sempre nelle ultime otto stagioni.

• È la seconda stagione consecutiva che il Napoli arriva terzo nel girone di UEFA Champions League e passa in UEFA Europa League. Nella scorsa edizione è stato eliminato ai sedicesimi dall'RB Leipzig (1-3 c, 2-0 t).

• Il Napoli partecipa ai sedicesimi di UEFA Europa League per la settima volta e detiene il record di presenze insieme a Villarreal, Ajax e Sporting CP. Tuttavia, ha passato il turno solo due volte, contro lo Swansea nel 2013/14 (0-0 t, 3-1 c) e il Trabzonspor la stagione seguente (4-0 t, 0-0 c), arrivando in semifinale.

• Vincitore della Coppa UEFA nel 1989, il Napoli ha vinto solo una delle ultime sette trasferte europee (P2 S4), battendo il Lipsia per 2-0 a febbraio scorso ma uscendo dalla competizione. Il suo bilancio fuori casa nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League è V3 P2 S5.

Curiosità e incroci

• Con la Polonia, Arkadiusz Milik ha battuto la Svizzera ai rigori agli ottavi di UEFA EURO 2016, trasformando un tiro dal dischetto. Inoltre, era andato a segno nel 2-2 in un'amichevole tra le due nazionali a novembre 2014; la Svizzera schierava Marco Schönbächler.

• Alain Nef (Zurigo) ha giocato nel Piacenza, Udinese e Triestina dal 2006 al 2010, battendo il Napoli per Napoli 2-1 con quest'ultima squadra in Serie B nel 2006/07. Anche il suo compagno Roberto Rodríguez ha giocato in Italia, vestendo la maglia del Novara nel 2015/16.

• Lo Zurigo è una delle cinque squadre dei sedicesimi che non ha mai partecipato alla fase a gironi di UEFA Europa League. Le altre sono Dinamo Zagreb, Slavia Praha, Malmö e Rennes.

• Lo Zurigo è la prima squadra svizzera a raggiungere i sedicesimi di UEFA Europa League dal 2015/16, quando ci erano riuscite Basilea e Sion.

• Il Napoli si è aggiudicato la Coppa UEFA nel 1988/89 ed è una delle 10 ex vincitrici del torneo che partecipano a questa fase a eliminazione diretta. Le altre sono Sevilla, Internazionale, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Zenit, Valencia, Galatasaray, Bayer Leverkusen ed Eintracht Frankfurt.

• Da allenatore, Carlo Ancelotti ha preso parte a 160 partite di UEFA Champions League, ma finora non aveva mai disputato la UEFA Europa League.

Allenatori

• Terzino sinistro della Svizzera dal 2000 al 2010 (62 presenze e quattro tornei internazionali), Ludovic Magnin ha giocato per lo più in Germania al Werder Bremen e allo Stoccarda, vincendo la Bundesliga con entrambe, e ha chiuso la carriera in patria. Dopo aver allenato le giovanili dello Zurigo, è stato promosso in prima squadra a febbraio 2018, vincendo la Coppa di Svizzera tre mesi dopo.

• Ex centrocampista di Roma, Milan e della nazionale, Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più titolati del mondo, grazie alla vittoria di tre UEFA Champions League e di diversi campionati in Italia, Inghilterra, Francia e Germania. A maggio 2018 è stato scelto dal Napoli, ottava squadra con cui ha partecipato alla UEFA Champions League (record) dopo Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern München.