La Roma cade sotto i colpi del Bologna

Roma-Bologna 2-3 (aut. Denswil 22’, Mkhitaryan 72’; Orsolini 16’, Musa Barrow 26’, 51’)

La Roma rimedia la seconda sconfitta consecutiva - la sesta complessiva - in campionato e rischia di perdere ulteriore contatto dalla zona UEFA Champions League. Allo Stadio Olimpico, nel primo anticipo della 23ª giornata, i Giallorossi cadono 3-2 contro il Bologna, in una serata resa ancora più amara dall’espulsione nel finale di Bryan Cristante.

Gli ospiti partono con grande intraprendenza, Cengiz Ünder prova una conclusione che non impensierisce l’ex Łukasz Skorupski ma al 16’ i Felsinei sono già avanti. Musa Barrow cerca in area Rodrigo Palacio, Chris Smalling ha un’incertezza e Riccardo Orsolini, da due passi, non ha difficoltà a superare Pau López: 1-0.

Il vantaggio dura sei minuti, perchè l’olandese Stefano Denswil - sul cross basso di Aleksandar Kolarov - mette alle spalle del suo portiere. Ma la Roma non è in serata e dopo quattro minuti il Bologna è di nuovo sopra. Musa Barrow, ancora lui, rientra sul destro e con un bellissimo tiro a giro deviato da David Santon fa centro, realizzando il 2-1.

Il centrocampista svedese Mattias Svanberg sfiora l’incrocio dei pali, poi è provvidenziale su Palacio: si va all’intervallo con la squadra di Paulo Fonseca sotto di misura. Ma nella ripresa, dopo sei minuti, i Felsinei passano ancora. Il gol, strepitoso, lo realizza ancora Musa Barrow, che salta secco Gianluca Mancini e batte di nuovo Pau López con l’interno destro.

Esce Cengiz Ünder ed entra Carles Pérez, poi Bruno Peres prende il posto di Santon. Ed è proprio il brasiliano a servire il cross su cui Henrikh Mkhitaryan, di testa, trova il gol che riapre la partita. I Giallorossi ci provano, Edin Džeko va vicino al 3-3 prima che entri anche Nikola Kalinić, al posto di Jordan Veretout.

Ma a dieci minuti dalla fine l’arbitro mostra il rosso a Bryan Cristante per un’entrata su Orsolini e la Roma resta in inferiorità numerica. Ci prova ancora capitan Džeko nel recupero, ma Skorupski è bravissimo e salva due volte la sua porta. Regalando al Bologna un’altra vittoria di prestigio.



