Il Ninja non fa sconti, l'Inter frena ancora

Inter-Cagliari 1-1 (Lautaro Martínez 29’; Nainggolan 78’)

L’Inter colleziona il terzo pareggio consecutivo e rischia di perdere ulteriore contatto dalla Juventus capolista, oltre che di essere risucchiata dalla Lazio impegnata alle 18 nel derby contro la Roma. A San Siro, nell’anticipo dell’ora di pranzo della seconda giornata di ritorno, la squadra di Antonio Conte non va oltre l’1-1 contro il Cagliari: al vantaggio di Lautaro Martínez nel primo tempo risponde a 12 minuti dalla fine un ex Nerazzurro, Radja Nainggolan.

I sardi vanno subito vicini al gol con Giovanni Simeone, che di destro sul centro di Nahitan Nández manda alto di poco sopra la traversa. I padroni di casa passano in vantaggio con Nicolò Barella, un ex, ma il gol è annullato per fuorigioco. Conte perde per problemi fisici Milan Škriniar, sostituito da Diego Godín, ed è proprio il difensore uruguaiano a lanciare Lautaro Martínez al 23’: sulla conclusione del “Toro”, Alessio Cragno respinge con bravura di piede.

Al 29’, comunque, l’Inter passa in vantaggio. Cross dalla destra del nuovo acquisto Ashley Young e perfetto colpo di testa di Lautaro Martínez, che fa centro di testa: per l’attaccante argentino è il gol numero 11 in campionato.

Lo stesso autore del gol e Romelu Lukaku vanno vicini al raddoppio, ma si va all’intervallo - dopo una parata plastica di Samir Handanović su Paolo Faragò - con l’Inter in vantaggio di misura.

Lukaku e Stefano Sensi cercano invano il 2-0 nella ripresa, poi a dodici minuti dalla fine la squadra di Rolando Maran riesce a pareggiare: João Pedro “scippa” il pallone a Godín e scarica per Nainggolan, che calcia dopo la finta di Lucas Castro e “inchioda” l’1-1 anche grazie alla deviazione di Alessandro Bastoni.

La partita diventa emozionante, il Cagliari sfiora il vantaggio con Nández - che manca l’impatto sul cross di Simeone - e la squadra di Conte vicina al 2-1 con Lukaku. La partita finisce però in pareggio, con la beffa per i padroni di casa dell’espulsione di Lautaro Martínez in pieno recupero. I Nerazzurri restano secondi, con tre punti di ritardo dalla Juventus - in campo alle 20.45 contro il Napoli - e altrettanti di vantaggio sulla Lazio, che però al momento ha due partite in meno.



