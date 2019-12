Poker a Firenze, la Roma vola

Fiorentina-Roma 1-4 (Badelj 34’; Džeko 19’, Kolarov 21’, Pellegrini 73’, Zaniolo 88’)

La Roma sbanca il Franchi, conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e consolida il quarto posto, riducendo per il momento a un punto il gap dalla Lazio. I Giallorossi battono con un secco 4-1 la Fiorentina, grazie ai gol - due per tempo - realizzati da Edin Džeko, Aleksandar Kolarov e Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Il primo tiro è della squadra di Paulo Fonseca, con l’ex Jordan Veretout, poi i Viola si fanno notare con Dušan Vlahović e Kevin-Prince Boateng, inedita coppia offensiva scelta da Vincenzo Montella - altro ex - per gli infortuni di Franck Ribéry e Federico Chiesa.

A sbloccare il risultato sono comunque gli ospiti, grazie a Džeko, che sfrutta alla perfezione l’assist di Zaniolo. Siamo al 19’ e due minuti dopo arriva il raddoppio, merito di una punizione capolavoro di Kolarov.

La Fiorentina sbanda, ma resta aggrappata alla partita. Un tiro deviato di Martín Cáceres diventa un assist per Milan Badelj, che da due passi batte Pau López e riapre la gara. Montella prova a gettare nella mischia il brasiliano Pedro, che prende il posto di un arrabbiato Boateng.

Ma la Roma chiude la partita, con un meraviglioso colpo da biliardo di Pellegrini sullo scarico di Džeko. I Viola sbandano e in ripartenza la squadra di Fonseca fa addirittura poker con Zaniolo, che apre il piatto sinistro e firma il gol dell’ex. Per l’enfant prodige è il quarto gol in campionato, i Giallorossi si godono le feste con il morale a mille per uno splendido successo.







SABATO 22 DICEMBRE



Inter-Genoa ore 18