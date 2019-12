Le 56 squadre che hanno partecipato alla fase a gironi e/o alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League si sono divise gli oltre 559,2 milioni di euro distribuiti dalla UEFA, rispetto ai 428,1 milioni di euro del 2017/18.

L'aumento rispecchia le norme di distribuzione adottate per il nuovo ciclo commerciale 2018-21 nelle competizioni europee per club.

UEFA Europa League 2018/19: premi alle squadre partecipanti

Criteri di distribuzione dei ricavi della Europa League

I ricavi della competizione sono stati centralizzati e l'importo netto disponibile per i club partecipanti è stato ripartito secondo quattro criteri:

• 25% come quota di partenza: 132 milioni di euro

• 30% in bonus fissi legati ai risultati: 175,2 milioni di euro

• 15% in base al ranking per coefficienti basato sui risultati decennali: 84 milioni di euro

• 30% in quote variabili (market pool): 168 milioni di euro

Per quanto riguarda i premi fissi, i club hanno ricevuto 2,75 milioni di euro (rispetto ai 2,6 milioni precedenti) per la partecipazione alla fase a gironi, con ulteriori bonus di 570.000 euro (contro 360.000 euro) per ogni vittoria e 190.000 euro (120.000 euro) per ogni pareggio. Tutti i premi distribuiti (es. 190.000 a pareggio) sono stati ridistribuiti tra tutti i club della fase a gironi in proporzione al numero di vittorie.

Le prime classificate nei gironi hanno ricevuto un milione di euro (contro i 600.000 euro precedenti), mentre le seconde classificate hanno ricevuto 500.000 euro (300.000 euro). Ogni squadra partecipante ai sedicesimi ha incassato ulteriori 500.000 euro (500.000), mentre le partecipanti agli ottavi hanno ricevuto 1,1 milioni di euro (750.000).

Le otto partecipanti ai quarti di finale hanno ricevuto 1,5 milioni di euro ciascuna (1 milione), mentre le quattro semifinaliste hanno ricevuto 2,4 milioni di euro (1,6). Il Chelsea ha incassato 8,5 milioni di euro per la vittoria in finale (6,5 milioni), mentre l'Arsenal ha ricevuto 4,5 milioni (€3,5).

Il market pool è stato ripartito in base al valore del mercato televisivo di ogni paese.

Nuovo sistema a ranking per la stagione 2018/19

La scorsa stagione è stato introdotto un nuovo sistema a ranking in base ai risultati nell'ultimo decennio.

Oltre ai punti accumulati durante questo periodo, il ranking prevede punti bonus per aver vinto la UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, la UEFA Europa League/Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe.

Maggiori informazioni saranno disponibili nel report finanziario UEFA 2018/19, che verrà pubblicato dopo l'annuale Congresso UEFA a marzo 2020.