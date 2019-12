Alfredo Morelos dei Rangers: nuovo record europeo di gol

Alfredo Morelos ha già scritto la storia in questa stagione di UEFA Europa League - e l'attaccante del Rangers potrebbe battere anche un altro record appartentente al connazionale Radamel Falcao.

Morelos è stato il capocannoniere delle qualificazioni di UEFA Europa League di questa stagione con otto gol, a cui ha aggiunto sei gol nella fase a gironi nel cammino dei Rangers verso i sedicesimi di finale. Il totale di 14 è il numero più alto di reti segnate da un giocatore in una competizione UEFA prima di Natale.

Morelos ha segnato 14 gol e i Rangers sono ai sedicesimi

Con questo bottino di gol, Morelos è già in sesta posizione nella classifica del maggior numero di reti segnate in un'intera stagione di una competizione UEFA per club maschile, a soli quattro gol dal record di Falcao, stabilito nella stagione del trionfo del Porto in UEFA Europa League nel 2010/11.

In quell'edizione, Falcao ha segnato nell'andata degli spareggi prima di realizzare altre 17 reti dalla fase a gironi in poi, lo stesso numero di gol di Cristiano Ronaldo nella stagione del trionfo del Real Madrid in UEFA Champions League nel 2013/14.

Il record per la UEFA Women's Champions League è di 15 gol, stabilito da Ada Hegerberg del Lyon nel 2017/18, mentre il record assoluto di 19 reti in una competizione europea appartiene a André Vanderlei del Action 21 Charleroi nella UEFA Futsal Cup del 2003/04.

Più gol in una singola stagione di una competizione UEFA per club maschile (incluse qualificazioni)

Guarda sei grandi gol di Falcao

18 Radamel Falcao (Porto, 2010/11 UEFA Europa League)

17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013/14 UEFA Champions League)

16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2015/16 UEFA Champions League)

15 Jürgen Klinsmann (Bayern München, 1995/96 UEFA Cup)

15 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017/18 UEFA Champions League)

14 José Altafini (AC Milan, 1962/63 European Champion Clubs' Cup)

14 Lothar Emmerich (Borussia Dortmund, 1965/66 European Cup Winners' Cup)

14 Klaas Jan Huntelaar (Schalke, 2011/12 UEFA Europa League)

14 Lionel Messi (Barcelona, 2011/12 UEFA Champions League)

14 Alfredo Morelos (Rangers, 2019/20 UEFA Europa League)

14 Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 2002/03 UEFA Champions League)

14 John Wark (Ipswich Town, 1980/81 UEFA Cup)