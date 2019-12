Chi partecipa al sorteggio di Europa League? Chi può affrontare chi?

Teste di serie

Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Genk, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Non teste di serie

APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma,Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

L'analisi delle teste di serie

Ajax (NED)



Ranking UEFA: 21°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi UEFA Champions League: V3 P1 S2 GF12 GS6 (terzo)

Scorsa stagione: semifinale UEFA Champions League (perso per i gol in trasferta contro il Tottenham, 1-0t, 2-3c)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1991/92)

Possibili avversari: APOEL, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 9°

Posizione in campionato: 9°

Gruppo F: V3 P2 S1 GF14 GS7 (vincitore, Eintracht secondo)

Scorsa stagione: finalista (perso 4-1 col Chelsea)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1999/2000, 2018/19)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg

Ranking UEFA: 29°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo C: V4 P1 S1 GF12 GS4 (vincitore, Getafe secondo)

Passata stagione: spareggi (perso per i gol in trasferta con l'Apollon Limassol dopo il 3-3 finale)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Benfica (POR)

Ranking UEFA: 20°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi UEFA Champions League: V2 P1 S3 GF10 GS11 (terzo)

Scorsa stagione: quarti di finale (perso per i gol in trasferta con l'Eintracht Frankfurt, 4-2c, 0-2t)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1982/83, 2012/13, 2013/14)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 33°

Posizione in campionato: 7°

Gruppo K: V4 P2 S0 GF15 GS9 (vincitore, Wolves secondi)

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (perso per i gol in trasferta con lo Zorya Luhansk dopo il 3-3 finale)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (2010/11)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg

Ranking UEFA: 46°

Posizione in campionato: 1°

Gruppo E: V4 P1 S1 GF10 GS6 (primo; CFR Cluj secondo)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 3-0 con il Valencia)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (2002/03)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 75°

Posizione in campionato: 20°

Gruppo H: V3 P2 S1 GF12 GS4 (primo; Ludogorets secondo)

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 2006/07)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2006/07)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 38°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo I: V3 P3 S0 GF9 GS6 (vincitore, Wolfsburg secondo)

Scorsa stagione: spareggi (perso 2-0 con il Bordeaux)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1991/92)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolves

Inter (ITA)



Ranking UEFA: 54°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi di UEFA Champions League: V2 P1 S3 GF10 GS9 (terza)

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 1-0 con l'Eintracht Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 83°

Posizione in campionato: 4°

Gruppo J: V3 P1 S2 GF7 GS9 (primo, Roma seconda)

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (perso 1-0 con il Burnley)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2019/20)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 119°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo D: V4 P1 S1 GF11 GS4 (vincitore, Sporting CP secondo)

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (perso per i gol in trasferta col Beşiktaş dopo il 2-2 finale)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (1984/85, 1985/86, 2019/20)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 66°

Posizione in campionato: 2° (stagione terminata)

Gruppo B: V3 P2 S1 GF8 GS6 (Vincitore, Copenhagen secondo)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (sconfitta per 5-1 col Chelsea)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2018/19, 2019/20)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Rankiong UEFA: 10°

Posizione in campionato: 5°

Gruppo L: V3 P2 S1 GF8 GS6 (vincitore, AZ Alkmaar secondo)

Scorsa stagione: UEFA Champions League quarti di finale (perso 4-0 con il Barcellona)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2016/17)

Possibili avversari: APOEL, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg

Ranking UEFA: 18°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo G: V3 P1 S2 GF8 GS9 (vincitore, Rangers secondi)

Scorsa stagione: quarti di finale UEFA Champions League (perso 6-1 con il Liverpool)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Roma, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, Wolves

Salzburg (AUT)



Ranking UEFA: 27°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi UEFA Champions League: V2 P1 S3 GF16 GS13 (terzo)

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 4-3 con il Napoli)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1993/94)

Possibili avversari: APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

Ranking UEFA: 11°

Posizione in campionato: 3°

Gruppo A: V5 P0 S1 GF14 GS3 (primo; APOEL secondo)

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 6-5 con lo Slavia Praha, dts)

Miglior piazzamento Previous UEFA Cup/Europa League best: vincitrice (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Possibili avversari: AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolves

L'analisi delle non teste di serie

Ranking UEFA: 58°

Posizione in campionato: 5°

Gruppo A: V3 P1 S2 GF10 GS8 (secondo dietro il Siviglia)

Scorsa stagione: spareggi (perso 2-1 ai rigori con l'Astana dopo l'1-1 finale)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2016/17)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg

Ranking UEFA: 84°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo L: V2 P3 S1 GF15 GS8 (secondo dietro il Manchester United)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione (perso 3-2 con il Kairat)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1980/81)

Possibili avversari: Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Porto, Salzburg, Sevilla

Bayer Leverkusen (GER)



Ranking UEFA: 28°

Posizione in campionato: 6°

Fase a gironi UEFA Champions League: V2 P0 S4 GF5 GS9 (terzo)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso per i gol in trasferta con il Krasnodar, 0-0t, 1-1c)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1987/88)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 121°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo E: V4 P0 S2 GF6 GS4 (secondo dietro il Celtic)

Scorsa stagione: spareggi (perso 5-2 con il Dudelange)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2012/13, 2019/20)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Club Brugge (BEL)



Ranking UEFA: 57°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi UEFA Champions League: V0 P3 S3 GF4 GS12 (terzo)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 5-2 con il Salisburgo)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1975/76)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 43°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo B: V2 P3 S1 GF5 GS4 (secondo dietro il Malmö)

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2016/17)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 52°

Posizione in campionato: 11°

Gruppo F: V3 P0 S3 GF8 GS10 (secondo dietro l'Arsenal)

Scorsa stagione: semifinale (perso 4-3 ai rigori con il Chelsea dopo il 2-2 finale, dts)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1979/80)

Possibili avversari: Ajax, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 75°

Posizione in campionato: 5°

Gruppo C: V4 P0 S2 GF8 GS4 (secondo dietro il Basel)

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 2010/11)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2007/08)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Benfica, Braga, Celtic, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg

Ranking UEFA: 60°

Posizione in campionato: 1°

Gruppo H: V2 P2 S2 GF10 GS10 (secondo dietro l'Espanyol)

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2013/14)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla



Olympiacos (GRE)



Ranking UEFA: 36°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi di UEFA Champions League: V1 P1 S4 GF8 GS14 (terzo)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 3-2 con la Dynamo Kyiv)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1989/90, 2004/05, 2011/12, 2016/17)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 112°

Posizione in campionato: 2°

Gruppo G: V2 P3 S1 GF8 GS6 (secondi dietro il Porto)

Scorsa stagione: fase a gironi (terzi)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (2007/08)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 16°

Posizione in campionato: 5°

Gruppo J: V2 P3 S1 GF12 GS6 (seconda dietro l'İstanbul Başakşehir)

Scorsa stagione: ottavi di finale UEFA Champions League (perso 4-3 con il Porto, dts)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1990/91)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Shakhtar Donetsk (UKR)



Ranking UEFA: 19°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi UEFA Champions League: V1 P3 S2 GF8 GS13 (terzo)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 6-3 con l'Eintracht Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2008/09)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 30°

Posizione in campionato: 4°

Gruppo D: V4 P0 S2 GF11 GS7 (secondo dietro il LASK)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 2-1 con il Villarreal)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (2004/05)

Possibili avversari: Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, Malmö, Manchester United, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 48°

Posizione in campionato: 9°

Gruppo I: V3 P2 S1 GF9 GS7 (secondo dietro il Gent)

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 2015/16)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2009/10, 2014/15)

Possibili avversari:Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

Ranking UEFA: 85°

Posizione in campionato: 6°

Gruppo K: V4 P1 S1 GF11 GS5 (secondi dietro il Braga)

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 1980/81)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1971/72)

Possibili avversari: Ajax, Basel, Benfica, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK, Malmö, Porto, Salzburg, Sevilla