La classifica marcatori di Europa League: guida Munir

UEFA.com passa in rassegna i migliori marcatori di questa edizione di UEFA Europa League; se i giocatori sono a pari merito, allora il giocatore con il maggior numero di assist ha la precedenza.

L'articolo verrà aggiornato dopo ogni serata europea.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la tripletta di Munir in casa del Dudelange

Munir (Siviglia): 5 gol

Nei 278 minuti giocati, l'ex baby prodigio del Barcellona ha fatto cinque gol e due assist - tra cui la prima tripletta in Coppa UEFA/UEFA Europa League nella storia dei cinque volte campioni del Siviglia.

Myron Boadu (AZ): 4 gol

Ad appena 18 anni, il nazionale U21 olandese ha giocato tutti i 360 minuti delle prime quattro partite della fase a gironi dell'AZ, confezionando due assist e segnando quattro gol.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la doppietta di Sinani in casa dell'APOEL

Daniel Sinani (Dudelange): 4 gol

Il Dudelange ha concesso il maggior numero di gol nella fase a gironi di questa stagione (15), ma Sinani almeno si è divertito in avanti segnando due gol in trasferta con l'APOEL e altri due in casa col Siviglia.

Andraž Šporar (Slovan Bratislava): 4 gol

L'attaccante sloveno ha mantenuto un'ottima media gol da quando nel 2018 si è trasferito allo Slovan, e i suoi quattro gol (un rigore e tre su azione in 360 minuti) lo dimostrano.

Gabriel Martinelli (Arsenal): 3 gol

Alfredo Morelos (Rangers): 3 gol

Bruno Fernandes (Sporting CP): 3 gol

Donyell Malen (PSV): 3 gol

Claudiu Keşerü (Ludogorets): 3 gol

Víctor Campuzano (Espanyol): 3 gol

Ángel (Getafe): 3 gol

Roman Yaremchuk (Gent): 3 gol