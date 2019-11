La Squadra della Settimana di Europa League

La vittoria per 6-0 contro il Ludogorets è stata il successo più ampio dell'Espanyol in competizioni UEFA e quattro suoi giocatori sono presenti nella Squadra della Settimana della Giornata 4 di UEFA Europa League.

Doppio premio per Munir del Sevilla: non solo è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta nella competizione per i cinque volte vincitori, ma fa parte della Squadra della Settimana insieme al compagno d'attacco Munas Dabbur.

Nota: mentre la FedEx Performance Zone valuta lo stato di forma nelle competizioni nazionali ed europee, la Squadra della Settimana si basa esclusivamente sulle prestazioni nella giornata di UEFA Europa League in questione.

Portiere: Giderius Arlauskis (Cluj) – 35° (+218 nella classifica della FedEx Performance Zone)

Difensore: Reinhold Ranftl (LASK) – 5° (+28)

Difensore: Lluís López (Espanyol) – 88° (+348)

Difensore: Zinho Vanheusden (Standard) – 133° (+370)

Difensore: Sébastien Corchia (Espanyol) – 48° (+170)

Centrocampista: Oussama Idrissi (AZ) – 4° (+20)

Centrocampista: Esteban Granero (Espanyol) – 16° (+158)

Centrocampista: Lucas Souza (APOEL) – 149° (+401)

Centrocampista: Óscar Melendo (Espanyol) – 123° (+495)

Attaccante: Munir (Sevilla) – 1° (+53)

Attaccante: Munas Dabbur (Sevilla) – 54° (+478)