Zaniolo riporta la Roma alla vittoria

Roma-Milan 2-1 (Džeko 38’, Zaniolo 59’; Theo Hernandez 55’)

Dopo quattro pareggi consecutivi, la Roma ritrova la vittoria e sale al quinto posto in classifica. All’Olimpico, contro il Milan, i Giallorossi hanno la meglio 2-1: Theo Hernandez risponde al vantaggio realizzato nel primo tempo da Edin Džeko, ma a decidere la sfida è un bel gol firmato da Nicolò Zaniolo.

La prima chance è per i Rossoneri, ma Pau López è reattivo sul portoghese Rafael Leão. Lucas Paquetá porta in vantaggio la squadra di Stefano Pioli ma il gol è annullato per fuorigioco, i Giallorossi rispondono con un’azione tutta argentina: Diego Perotti fa la sponda per Javier Pastore, ma la mira del Flaco è imprecisa.

Al 38’ la squadra di Paulo Fonseca sblocca il risultato. Gianluca Mancini fa la sponda sugli sviluppi di un corner, Džeko è puntuale sul secondo palo e insacca; i Giallorossi potrebbero raddoppiare con Pastore, che sull’assist ancora di Perotti indugia troppo e si fa fermare da Gianluigi Donnarumma.



Nella ripresa, dopo un colpo di testa di poco a lato di Chris Smalling, il Milan pareggia: Davide Calabria, da poco in campo, lancia Theo Hernandez, il francese batte Pau López con la complicità della deviazione di Smalling.

Ma l’equilibrio dura appena quattro minuti: Zaniolo riceve da Džeko e supera Donnarumma con un bel sinistro dal limite. E’ il gol che decide la partita, i Giallorossi sfiorano il tris con Mancini e di nuovo con Zaniolo ma portano comunque a casa tre punti preziosi.



