Wu Lei, primo gol cinese in competizioni UEFA

Wu Lei è diventato il primo giocatore cinese a segnare nella fase a gironi di una competizione UEFA per club, con un bel gol nel 2-0 dell'Espanyol sul campo del CSKA Mosca in UEFA Europa League.



Il 27enne si è mosso alla perfezione per arrivare all'appuntamento con l'assist di Matías Vargas e superare il portiere Igor Akinfeev con un preciso pallonetto, portando in vantaggio i suoi a Mosca. L'attaccante ex Shanghai SIPG è il primo giocatore cinese a segnare nella fase principale di una competizione UEFA per club, anche se non è il primo a farlo se si considerano tutte le fasi.

Wu Lei a segno contro il Lucerna ©Getty Images

Il primo in assoluto è stato Sun Jihai, in una gara di qualificazione alla Coppa UEFA con il Manchester City contro il The New Saints il 14 agosto 2003. Wang Chu ha fatto lo stesso un decennio dopo, segnando in entrambe le gare di qualificazione per il Jeunesse Esch contro il TPS Turku nella UEFA Europa League 2013/14.

Wu Lei ha eguagliato altri due record questa sera. Avendo già segnato nelle gare di qualificazione con l'Espanyol, ha raggiunto Wang Chu in cima alla classifica dei giocatori cinesi ad aver segnato più gol nelle competizioni UEFA per club. Inoltre, con l'ottava presenza ha raggiunto l'ex giocatore di PSV e Austria Vienna, Sun Xiang, per quanto riguarda il numero di partite giocate da calciatori cinesi in competizioni UEFA per club.