Džeko in extremis, la Roma sbanca Bologna

Bologna-Roma 1-2 (Sansone 54' su rig.; Kolarov 49', Džeko 90'+4')

La Roma ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato - la terza complessiva considerando anche la UEFA Europa League - e si porta al quarto posto in classifica. Al Dall’Ara, contro il Bologna, i Giallorossi vincono 2-1 malgrado l’inferiorità numerica grazie al gol al 94’ di Edin Džeko.

Al Dall’Ara, la sfida si accende nel secondo tempo. I Giallorossi si portano in vantaggio grazie a una punizione di Aleksandar Kolarov, che festeggia il terzo gol in campionato.

Il vantaggio però regge pochi minuti. Lo stesso Kolarov commette fallo in area di rigore e l’arbitro assegna il tiro dal dischetto, che Nicola Sansone trasforma.

La partita sembra incanalata verso il pareggio, anche perché i Giallorossi restano in dieci per l’espulsione di Gianluca Mancini. Ma all’ultimo istante di recupero arriva il gol-vittoria della Roma. Jordan Veretout, in percussione, serve Lorenzo Pellegrini, il cross per Džeko è perfetto e l’attaccante di testa firma la rete del successo.



