Immobile non basta, primo ko per la Lazio

SPAL-Lazio 2-1 (Petagna 63', Kurtić 90'+2'; Immobile 17' su rig.)

Prima sconfitta in campionato per la Lazio. In casa della SPAL, la squadra di Simone Inzaghi segna per prima con un rigore di Ciro Immobile, ma nella ripresa subisce il ritorno dei padroni di casa vincono 2-1 grazie ai gol di Andrea Petagna e, in pieno recupero, di Jasmin Kurtić.

I Biancocelesti partono subito forte. Lucas Leiva impegna il portiere avversario Etrit Berisha, un ex, mentre Felipe Caicedo - schierato in attacco in coppia con Ciro Immobile - centra un clamoroso palo con il sinistro.

Al 17’, comunque, la squadra di Simone Inzaghi sblocca il risultato. Il VAR ravvisa un tocco di mano in area del difensore serbo Nenad Tomović e l’arbitro assegna un rigore, che Immobile trasforma con freddezza: per l’attaccante della nazionale è il terzo gol in campionato dopo la doppietta di Genova contro la Sampdoria.

Francesco Acerbi va vicino al raddoppio, prima che Berisha compia un grande intervento su Luis Alberto. Nella ripresa Thiago Cionek e Kurtić provano a suonare la carica per la formazione guidata da Leonardo Semplici, che al 63’ trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner, la girata di Petagna non lascia scampo a Thomas Strakosha e vale l’1-1.

Inzaghi cerca un po’ di fantasia in attacco e si affida a Joaquín Correa, che prende il posto di Caicedo; entra anche Sergej Milinković-Savić, che rimpiazza Lucas Leiva. Luis Alberto sfiora il gol su punizione, ma nel recupero arriva la beffa per gli ospiti.



Kurtić, infatti, raccoglie una deviazione di Acerbi sul tiro del brasiliano Gabriel Espeto e batte Strakosha. Lo Stadio Paolo Mazza esulta, la Lazio deve incassare la prima sconfitta in campionato.





