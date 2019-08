Eden Hazard eletto Calciatore della Stagione 2018/19 di UEFA Europa League

Eden Hazard è stato votato come Giocatore della Stagione di UEFA Europa League 2018/19. Il calciatore belga è stato premiato come vincitore del premio durante il sorteggio di Montecarlo per la fase a gironi di UEFA Europa League.

L'ex attaccante del Chelsea FC, passato questa estate al Real Madrid CF, ha segnato due gol nella finale di Baku tutta inglese di UEFA Europa League vinta dalla sua squadra per 4-1 sui rivali di Londra dell'Arsenal a maggio.

Il 28enne è stato votato da una giuria composta dagli allenatori delle 48 squadre che hanno partecipato alla fase a gironi della UEFA Europa League insieme ai 55 giornalisti del gruppo European Sport Media (ESM), e ha totalizzato 340 punti. Agli allenatori non è stato permesso di votare giocatori della propria squadra.

L'ex attaccante serbo dell'Eintracht Frankfurt, Luka Jović (oggi al Real Madrid CF) è arrivato secondo con 119 punti. L'ex compagno di Hazard, Olivier Giroud (Francia, Chelsea FC) si è piazzato invece al terzo posto con 94 punti.

Alla giuria di allenatori e giornalisti è stato richiesto di scegliere tre calciatori ai quali assegnare cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Il risultato finale è stato la somma dei voti degli allenatori e giornalisti.

In un video registrato, Hazard ha detto: "Voglio ringraziare per questo premio tutti coloro che hanno votato per me. Faccio inoltre un enorme in bocca al lupo a tutti i calciatori che giocheranno quest'anno in UEFA Europa League".