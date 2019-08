Wolves corsari, per il Toro si fa dura

Diventa in salita il cammino del Torino verso la fase a gironi di UEFA Europa League. In casa, nell’andata degli spareggi, i Granata si inchinano 3-2 al Wolverhampton Wanderers, risultato che renderà necessario espugnare tra una settimana il Molineux: i gol nella ripresa di Lorenzo De Silvestri e di Andrea Belotti, su rigore, tengono comunque vive le speranze di qualificazione della squadra di Walter Mazzarri.



LA PARTITA MINUTO-PER-MINUTO

Allo Stadio Olimpico Grande Torino i padroni di casa schierano, un po’ a sorpresa, lo spagnolo Álex Berenguer, mentre dalla parte opposta il tecnico portoghese Nuno Espírito Santo lascia in panchina - come da previsioni - Patrick Cutrone. L’avvio degli inglesi è intraprendente, Salvatore Sirigu si salva di piede sul messicano Raúl Jiménez.

La chance migliore ce l’ha comunque Nicolas Nkoulou: il difensore del Camerun svetta bene di testa sul cross di Armando Izzo, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Il Gallo Andrea Belotti ha due buone occasioni, ma a ridosso dell’intervallo i Wolves passano. Sulla punizione del portoghese João Moutinho, la deviazione di testa del brasiliano Gleison Bremer sorprende Sirigu per il più classico degli autogol.

Nella ripresa si fa notare anche Simone Zaza, che però trova l’esterno della rete. Mazzarri prova ad affidarsi alle rotazioni: fuori Berenguer, dentro il serbo Saša Lukić. Ma a colpire è ancora la squadra ospite. Il gol, questa volta, porta la firma dell’attaccante lusitano Diogo Jota, che sfrutta l’ottimo lavoro dello scatenato Adama Traoré.

Il Torino ha un sussulto e in pratica all’azione successiva dimezza lo svantaggio e torna in partita. Sul cross lungo dell’argentino Cristian Ansaldi, “sbuca” sul secondo palo De Silvestri che di testa mette nel sacco. Il francese Soualiho Meïté lascia il posto al colombiano Tomás Rincón, poi l’ex Chelsea Ola Aina rimpiazza Ansaldi.

Ma al 72’ il Wolverhampton mette in ghiaccio la vittoria e, forse, la qualificazione. Raúl Jiménez, un passato con Atlético Madrid e Benfica, trova un’autostrada davanti a sé e “buca” Sirigu con il piatto sinistro. Entra anche Cutrone, acclamato dai suoi nuovi tifosi, ma il cuore del Torino è proverbiale e frutta un’altra rete.

In area, Belotti toglie il tempo a Rúben Vinagre che lo affossa: è rigore, che il “Gallo” trasforma di rabbia. Ma tra sette giorni, in Inghilterra, servirà una super prestazione per centrare la qualificazione.