Eden Hazard è il Giocatore della Stagione di Europa League

Eden Hazard è stato nominato Giocatore della Stagione 2018/19 di UEFA Europa League.

Il centrocampista offensivo (28 anni), si è piazzato davanti l'ex compagno del Chelsea, Olivier Giroud, e davanti Luka Jović – oggi compagno di squadra al Real Madrid – e si è aggiudicato la terza edizione del premio. Il belga ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia di Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League.

Hazard è stato il Man of the Match della vittoria del Chelsea sull'Arsenal nella finale di maggio a Baku. Il belga ha confezionato l'assist per il secondo gol della sua squadra e realizzato il terzo e quarto nel 4-1 definitivo, prima di volare al Santiago Bernabéu per la nuova avventura con le Merengues.

Hazard con la coppa della Europa League vinta a maggio ©Getty Images

L'ultima delle sette stagioni coi Blues è stata quella nella quale è stato più determinante: ha segnato 21 gol in tutte le competizioni e fatto 17 assist, guadagnandosi così all'inizio di maggio il premio del club di Calciatore della Stagione.

La top ten del premio dell'edizione 2018/19 di UEFA Europa League

1 Eden Hazard (Chelsea, oggi al Real Madrid) – 340 punti

2 Olivier Giroud (Chelsea) – 119 punti

3 Luka Jović (Eintracht, oggi al Real Madrid) – 94 punti

4 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) – 65 punti

5 Alexandre Lacazette (Arsenal) – 19 punti

6 N'Golo Kanté (Chelsea) – 16 punti

7 João Félix (Benfica, oggi all'Atlético) – 12 punti

8 Willian (Chelsea) – 11 punti

9= Pedro Rodríguez (Chelsea) – 9 punti

9= Sébastien Haller (Eintracht, oggi al West Ham) – 9 punti

Come è stato scelto Hazard



La giuria è stata composta dagli allenatori delle 48 squadre della passata fase a gironi e dai 55 giornalisti scelti dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza delle federazioni della UEFA.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights L'eroe della serata sulla vittoria del Chelsea a Baku

I membri della giuria hanno scelto i tre calciatori preferiti, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Agli allenatori non è stato consentito di votare giocatori della propria squadra. Paul Pogba ha vinto l'edizione inaugurale del premio nel 2016/17, mentre Antoine Griezmann si è aggiudicato quella del 2017/18.

