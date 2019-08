Il Torino completa l'opera e centra gli spareggi

Il Torino è raggiunto nel recupero in Bielorussia ma si qualifica per gli spareggi di UEFA Europa League. In casa dello Shakhtyor Soligorsk i Granata pareggiano 1-1 e volano al turno successivo in virtù del roboante 5-0 di una settimana fa. Al Dinamo Stadion di Minsk succede tutto nel finale: sblocca Simone Zaza a dieci minuti dalla fine, pareggia su rigore al 91’ Mikalay Yanush.



LA PARTITA MINUTO-PER-MINUTO

Il Torino è raggiunto nel recupero in Bielorussia ma si qualifica per gli spareggi di UEFA Europa League. In casa dello Shakhtyor Soligorsk i Granata pareggiano 1-1 e volano al turno successivo in virtù del roboante 5-0 di una settimana fa. Al Dinamo Stadion di Minsk succede tutto nel finale: sblocca Simone Zaza a dieci minuti dalla fine, pareggia su rigore al 91’ Mikalay Yanush.

I padroni di casa iniziano forte e centrano dopo pochi minuti la traversa con Max Ebong, complice l’eccessiva staticità della difesa di Walter Mazzarri. Il Torino ha una grande opportunità con Tomás Rincón, ma il centrocampista venezuelano calcia a lato in diagonale.

Nella ripresa i Granata hanno un’altra chance in transizione con Lorenzo De Silvestri, ma Andrey Klimovich chiude bene sul primo palo e si rifugia in angolo. La squadra di Mazzarri passa a dieci minuti dalla fine, con una travolgente azione di Zaza: l’attaccante supera in velocità Ruslan Khadarkevich, dribbla di tacco a rientrare lo slovacco Ruslan Khadarkevich e con un perfetto sinistro batte il portiere avversario.

Sembra fatta per la quarta vittoria consecutiva in UEFA Europa League, ma il Torino è raggiunto nel recupero: Salvatore Sirigu esce in tuffo, Yanush lo anticipa e va già sul contatto. L’arbitro assegna il rigore, che lo stesso numero 10 di casa trasforma con una conclusione di potenza.

In Bielorussia finisce 1-1, il Torino avanza con il risultato complessivo di 6-1. I Granata, negli spareggi, contenderanno agli inglesi del Wolverhampton Wanderers o agli armeni del Pyunik la qualificazione alla fase a gironi.