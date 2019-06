Sorteggio turno preliminare UEFA Europa League: martedì 11 giugno

Chi c'è al sorteggio?

Ci sono 14 che partecipano al sorteggio stagionale del turno preliminare di UEFA Europa League.

Teste di serie: La Fiorita (SMR), Progrès (LUX), Cliftonville (NIR), Europa (GIB), NSÍ (FRO), KÍ Klaksvík (FRO), Prishtina (KOS)

Non teste di serie: Sant Julià (AND), Engordany (AND), Tre Fiori (SMR), Barry Town (WAL), Cardiff MU (WAL), St Joseph's (GIB), Ballymena (NIR)

Dove e quando?

Il sorteggio si svolge nella Casa del Calcio Europeo a Nyon, Svizzera. La cerimonia prende il via alle 13:00CET di martedì 11 giugno.

Dettagli del sorteggio

Le squadre sono state divise in teste di serie e non in base al coefficiente nel ranking per club UEFA. Viene estratta una pallina da ciascuna delle due urne ed entrambe sono collocate in una terza urna vuota al centro, dove vengono mescolate. La squadra estratta per prima disputa la gara di andata in casa.

Non possono sfidarsi squadre della stessa federazione.

Quando sono le sfide

Le gare d'andata si svolgono il 27 giugno, mentre le partite di ritorno il giovedì successivo, 4 luglio.

I coefficienti per club vengono determinati O dalla somma dei punti totalizzati nelle cinque stagioni precedenti, O dal coefficiente della federazione di appartenenza nello stesso lasso di tempo CONSIDERANDO IL MAGGIORE TRA I DUE PUNTEGGI.