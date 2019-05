Fase a gironi di Europa League 2019/20: la situazione attuale

La vincitrice della UEFA Europa League 2018/19 verrà incoronata a Baku mercoledì 29 maggio, quando il Chelsea affronterà l'Arsenal. Nel frattempo, sta già prendendo forma la fase a gironi 2019/20.

Diciassette squadre, di cui 11 già confermate, accederanno direttamente alla fase a gironi. Tra loro ci sono le ex vincitrici Sevilla FC (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), Manchester United (2017) e Mönchengladbach (1975, 1979). Esordio assoluto per la formazione ucraina dell'Oleksandriya, mentre il KV Mechelen torna in Europa dopo 26 anni di assenza.

Fase a gironi di UEFA Europa League 2019/20: la situazione attuale

ESP: Getafe, Sevilla

ENG: Arsenal, Manchester United

ITA: Lazio, AC Milan

GER: Mönchengladbach, Wolfsburg

FRA: Rennes, Saint-Étienne

RUS: Spartak Moskva

POR: Sporting CP

UKR: Oleksandriya

BEL: KV Mechelen

TUR: Beşiktaş

AUT: Wolfsberg

SUI: Luzern

Cosa succede se l'Arsenal vince la UEFA Europa League 2018/19?

Se i Gunners trionfano a Baku, si qualificano per la fase a gironi di UEFA Champions League. Il loro posto in UEFA Europa League spetterebbe allo Sparta Praha, miglior qualificata nella 13esima federazione del ranking UEFA (Repubblica Ceca).

Quante altre squadre parteciperanno alla fase a gironi 2019/20?

In totale, alla fase a gironi partecipano 48 squadre:

17 qualificate direttamente

21 vincitrici agli spareggi

6 eliminate agli spareggi di UEFA Champions League

4 eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League

Quali saranno le teste di serie?

Al sorteggio della fase a gironi, le squadre saranno divise in quattro fasce in base al ranking UEFA per club. Situazione attuale:

104,000 Sevilla (ESP)

78,000 Manchester United (ENG)

50,000 Sporting CP (POR)

40,000 Wolfsburg (GER)

37,000 Lazio (ITA)

29,000 Mönchengladbach (GER)

23,000 Saint-Étienne (FRA)

20,713 Getafe (ESP)

11,699 Rennes (FRA)

7,980 KV Mechelen (BEL)

7,780 Oleksandriya (UKR)

*Classifiche aggiornate a giovedì 23 maggio