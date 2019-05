UEFA Europa League: l'edizione 2018/19 in numeri

7 Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang hanno segnato tutti e sette i gol dell'Arsenal nella semifinale contro il Valencia, nonché gli ultimi otto dei Gunners nella competizione sino alla finale.

73 Unai Emery ha stabilito un record di presenze in UEFA Europa League con 73 partite da allenatore; al secondo posto di questa speciale classifica c'è Jorge Jesus con 52.

Bacca ha segnato il primo gol della fase a gironi

44 Sono bastati 44 secondi a Carlos Bacca del Villareal, in gol nelle finali del 2014 e 2016, per segnare la prima rete della fase a gironi (e forse anche la più bella) con un tiro al volo da fuori area che ha trafitto il portiere dei Rangers.

17 Il Chelsea ha allungato la striscia di imbattibilità in UEFA Europa League a 17 partite, superando così il precedente di 15 dell'Atlético Madrid (dal 2011 al 2012). I Blues non perdono nella competizione da aprile 2013.

39 Il Lussemburgo è diventato la 39esima federazione nazionale a partecipare alla fase a gironi di UEFA Europa League.

Il Siviglia ha eguagliato la vittoria col margine più ampio

6 Il 6-0 interno del Siviglia sull'Akhisar Belediyespor alla terza giornata ha eguagliato la vittoria col margine più ampio nella competizione.

3 Questa sarà la terza finale di UEFA Europa League tra due squadre della stessa nazione dopo Porto 1-0 Braga (2011) e Atlético Madrid 3-0 Athletic Club (2012). Nell'era della Coppa UEFA era successo sette volte.

5 Arsenal e Villarreal in questa edizione hanno entrambi mantenuto il record in condivisione di cinque partite consecutive senza gol subiti.

Highlights: Milan 5-2 Dudelange

4 Gli abitanti della città di Dudelange dovrebbero quadruplicarsi per riempire gli spalti di San Siro. L'omonimo club del Lussemburgo vinceva 2-1 sull'AC Milan prima di venire rimontato e battuto negli ultimi 25 minuti dai Rossoneri.

13 La striscia di 13 eliminazioni consecutive della Dinamo Zagreb nella fase a gironi di UEFA Europa League è stata interrotta a due giornate dalla fine del girone quando i 19 volte campioni della Croazia si sono qualificati matematicamente alla fase a eliminazione diretta.

9 Il Chelsea era tra le nove squadre all'esordio nella fase a gironi di UEFA Europa League. Quando ha vinto il titolo nel 2013, infatti, proveniva dalla fase a gironi di UEFA Champions League.

Slavia Praha-Sevilla al cardiopalma

119 I sogni di qualificazione dello Slavia Praha sembravano essersi infranti al 98' quando la rete di Franco Vazquez del Siviglia ha portato i cechi a due gol dai quarti. Dopo pochi minuti, però, Mick van Buren ha segnato il gol del pari e - al 119' - l'autogol di Simon Kjær ha qualificato in virtù dei gol complessivi (6-5) lo Slavia.

8-1 Lo Zenit era stato travolto 4-0 in trasferta contro la Dinamo Minsk nel terzo turno di qualificazione, ma i russi in casa si sono resi protagonisti di una epica rimonta vincendo 8-1 dopo i supplementari!

5 Olivier Giroud è andato in gol in cinque partite di UEFA Europa League consecutive fino a quando la Dynamo Kyiv nell'andata degli ottavi non è riuscita a fermarlo. Nel ritorno però il francese si è riscattato con una tripletta perfetta.

La stella: Luka Jović

10 L'attaccante del Chelsea, Giroud, e Luka Jović del Frankfurt sono entrambi andati in doppia cifra; i due sono appena il quinto e sesto calciatore a esserci riusciti in UEFA Europa League dopo Aritz Aduriz, Radamel Falcao (due volte), Giuseppe Rossi e Klaas-Jan Huntelaar.

21 Il marcatore più anziano di questa stagione, David Català (38 anni e 224 giorni), aveva appena 21 anni quando è nato il compagno di squadra dell'AEK Larnaca nonché più giovane marcatore del 2018/19, Dimitris Raspas (17 anni e 186 giorni).

7 Il Villarreal si è qualificato alla fase a eliminazione diretta dalla fase a gironi per la settima volta su sette tentativi; anche il Napoli è alla sua settima presenza alla fase a eliminazione diretta sebbene in questa edizione provenisse dalla fase a gironi di UEFA Champions League.

Highlights: Rennes 3-1 Arsenal

90.000 Il Rennes ha ricevuto 90.000 richieste di biglietti per la partita interna dell'andata degli ottavi contro l'Arsenal a fronte di una capienza di meno di 30.000 posti. I francesi hanno vinto 3-1.

3 Il Salisburgo ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno per la terza volta - nessuna squadra c'è mai riuscita più di una volta.

17 L'RB Leipzig è diventata la 17esima squadra tedesca diversa ad aver partecipato alla fase a gironi di UEFA Europa League.