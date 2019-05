Una nazione ha già avuto tutte le finaliste europee in precedenza?

Sono tutte inglesi le finaliste di questa stagione in Europa, con Tottenham e Liverpool che si sfideranno in UEFA Champions League e le rivali di Londra Chelsea e Arsenal che si affronteranno in UEFA Europa League. Ma è mai successo in precedenza?

Tre finaliste in una stagione*

La risposta breve è no. Al massimo, escludendo la Coppa delle Coppe UEFA, ce ne sono state tre su quattro. E' successo sei volte, la più recente nel 2016.



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights 2014: Real Madrid - Atleti

1980 GER – Nottingham Forest - Hamburg 1-0, Eintracht - Mönchengladbach 3-3 tot (Eintracht vince per i gol in trasferta)

1990 ITA – AC Milan 1-0 Benfica, Juventus - Fiorentina 3-1 tot

1995 ITA – Ajax - AC Milan 1-0, Parma - Juventus 2-1 tot

1998 ITA – Real Madrid - Juventus 1-0, Internazionale - Lazio 3-0

2014 ESP – Real Madrid - Atlético Madrid 4-1 (dts), Sevilla - Benfica 0-0 (4-2 ai rigori)

2016 ESP – Real Madrid - Atlético Madrid 1-1 (Real Madrid vince 5-3 ai rigori), Sevilla 3-1 Liverpool

Quattro finaliste in una stagione

L'Italia ha avuto quattro finaliste nel 1990, quando c'erano ancora tre titoli in palio con la Coppa delle Coppe UEFA, che si è disputata dal 1960 al 1999. E anche tutti e tre i trofei sono stati vinti dalle italiane:

Coppa dei Campioni: AC Milan - Benfica 1-0

Coppa UEFA: Juventus - Fiorentina 3-1 tot

Coppa delle Coppe: Sampdoria - Anderlecht 2-0, dts

Finali derby in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Quella di questa stagione sarà la settima finale di UEFA Champions League tra squadre della stessa nazione in 20 stagioni:



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights L'ultima finale derbu in UEFA Champions League

2000 ESP Real Madrid - Valencia 3-0

2003 ITA AC Milan - Juventus 0-0 (3-2 rigori)

2008 ENG Manchester United - Chelsea 1-1 (6-5 rigori)

2013 GER Bayern München - Borussia Dortmund 2-1

2014 ESP Real Madrid - Atlético Madrid 4-1 (dts)

2016 ESP Real Madrid - Atlético Madrid 1-1 (5-3 rigori)

2019 ENG Tottenham v Liverpool

Finali derby in Coppa UEFA/UEFA Europa League

Quella di questa stagione a Baku sarà la seconda tutta inglese dopo quella del 1971/72, quando il Tottenham ha battuto i Wolves, e la decima complessiva



Baku Olympic Stadium ©Getty Images

1972 ENG Tottenham - Wolverhampton 3-2 tot

1980 GER Eintracht - Mönchengladbach 3-3 tot (Eintracht vince per i gol in trasferta)

1990 ITA Juventus - Fiorentina 3-1 tot

1991 ITA Internazionale - Roma 2-1 tot

1995 ITA Parma - Juventus 2-1 tot

1998 ITA Internazionale - Lazio 3-0

2007 ESP Sevilla - Espanyol 2-2 (3-1 rigori)

2011 POR Porto - Braga 1-0

2012 ESP Atlético Madrid - Athletic Club 3-0

2019 ENG Chelsea - Arsenal

Due vincitrici in una stagione*

Con il monopolio di finaliste, entrambi i trofei finiranno ovviamente in Inghilterra. E' la dodicesima volta che una nazione vince entrambe le coppe – e la quinta nelle ultime sei stagioni!



UEFA Champions League and the UEFA Cup ©Getty Images for UEFA

1975 GER Bayern München, Mönchengladbach

1981 ENG Liverpool, Tottenham

1989 ITA AC Milan, Napoli

1990 ITA AC Milan, Juventus (Sampdoria vincente in Coppa delle Coppe, anche)

1994 ITA AC Milan, Internazionale

1997 GER Dortmund, Schalke

2006 ESP Barcelona, Sevilla

2014 ESP Real Madrid, Sevilla

2015 ESP Barcelona, Sevilla

2016 ESP Real Madrid, Sevilla

2018 ESP Real Madrid, Atlético Madrid

2019 ENG ???

*Coppa dei Campioni/UEFA Champions League elencata prima della Coppa UEFA/UEFA Europa League