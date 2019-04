L'Eintracht a una partita dal record di imbattibilità di #UEL

Se l'Eintracht Frankfurt eviterà la sconfitta l'11 aprile in casa del Benfica, eguaglierà il record di 15 partite consecutive senza sconfitte dell'Atlético Madrid in UEFA Europa League.

Il Frankfurt ha vinto otto partite e pareggiato le altre due giocate in questa edizione della competizione, alla quale si sommano le quattro senza sconfitte dell'ultima partecipazione alla competizione, ovvero nel 2013/14 (quando è uscito per i gol in trasferta ai sedicesimi dopo aver pareggiato 2-2 in trasferta col Porto e 3-3 nel ritorno in casa).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il Frankfurt elimina l'Inter

Il club tedesco è quindi a una sola lunghezza dal record di UEFA Europa League stabilito dall'Atlético nel periodo che comprende la vittoria nella finale del 2012. Se l'Eintracht non dovesse riuscirci, potrebbe toccare al Chelsea eguagliare quel record nei quarti di finale. Compresa la semifinale e la finale vinta nel 2013, gli inglesi sono infatti adesso a quota 13 con le nove vittorie e il pareggio di questa edizione.

Se Chelsea, Frankfurt o Villarreal (che con cinque vittorie e cinque pareggi è a due partite dal record di 12 del club) dovessero raggiungere il triplice fischio della finale di Baku senza sconfitte, diventerebbero il primo club a terminare le 15 partite di una intera edizione di UEFA Europa League senza mai perdere. Chi dovesse riuscirci emulerebbe il traguardo dell'Espanyol che ce l'ha fatta nella Coppa UEFA 2006/07, poiché statisticamente la sconfitta ai rigori nella finale col Siviglia conta come un pareggio nei 120 minuti di gioco.

Un record è già stato battuto in questa stagione: quando lo Zenit ha perso 3-1 contro il Villarreal nell'andata degli ottavi, quel risultato ha interrotto la striscia di 23 partite interne di UEFA Europa League senza sconfitte iniziato nel 2010. Con questi risultati i russi hanno superato di tre lunghezze il precedente record di 20 dello Sporting CP che adesso è stato raggiunto dal Benfica che potenzialmente potrebbe arrivare a quota 22 nel migliore dei casi.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il trionfo dell'Atlético nel 2012

Le strisce più lunghe senza sconfitte in UEFA Europa League (dal 2009/10, dalla fase a gironi alla finale)

15 Atlético Madrid (3 novembre 2011–25 ottobre 2012)

14 Eintracht Frankfurt* (28 novembre 2013–)

13= Chelsea* (25 aprile 2013–)

13= Salisburgo (3 novembre 2016–15 marzo 2018)

12= Juventus (16 settembre 2010–10 aprile 2014)

12= Liverpool (17 settembre 2015–14 aprile 2016)

12= Villarreal (1° ottobre 2015–28 aprile 2016)

Le strisce più lunghe senza sconfitte in casa in UEFA Europa League

23 Zenit (30 settembre 2010–21 febbraio 2019)

20= Benfica* (17 settembre 2009–)

20= Sporting CP (1° ottobre 2009–26 febbraio 2015)

*in corso

Le strisce più lunghe senza sconfitte in trasferta in UEFA Europa League

11= Fiorentina (3 ottobre 2013–16 aprile 2015)

11= Lazio (3 ottobre 2013–19 ottobre 2017)

Le strisce più lunghe senza sconfitte in UEFA Champions League (dal 1992/93, dalla fase a gironi alla finale)

25 Manchester United (19 settembre 2007–5 maggio 2009)

19= Ajax (14 settembre 1994–20 marzo 1996)

19= Bayern München (14 marzo 2001–2 aprile 2002)

16= Barcellona (8 marzo 2011–3 aprile 2012)

16= Manchester United (4 marzo 1998–29 settembre 1999)

16= Manchester United (23 ottobre 2001–23 ottobre 2002)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights 1995: l'Ajax vince la UEFA Champions League

Le strisce più lunghe senza sconfitte in tutte le competizioni europee UEFA per club

21 Ajax (14 settembre 1994–3 aprile 1996)

19 Salisburgo (3 novembre 2016–5 aprile 2018)

18= Ajax (18 settembre 1991–3 marzo 1993)

18= Juventus (29 luglio 2010–2 aprile 2013)

18= Lazio (17 settembre 1998–29 febbraio 2000)

17= Borussia Mönchengladbach (2 ottobre 1974–15 settembre 1977)

17= Borussia Mönchengladbach (13 settembre 1978–12 dicembre 1979

(Le statistiche comprendono UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA, Coppa Intertoto UEFA)