Tris alla Samp, il Napoli torna alla vittoria

Napoli-Sampdoria 3-0 (Milik 25', Insigne 26', Verdi 89' su rig.)

Il Napoli torna alla vittoria e si riduce per il momento a otto punti il gap dalla Juventus capolista. Al San Paolo, nell'anticipo, la squadra di Carlo Ancelotti batte 3-0 la Sampdoria dell'ex Fabio Quagliarella: decisivo l'uno-due firmato da Arkadiusz Milik e Lorenzo Insigne, chiude il conto nel finale Simone Verdi su rigore.

I padroni di casa partono all'attacco. Insigne scarica per José Callejón, lo spagnolo calcia ma manda alto. Ci prova anche Lorenzo Il Magnifico, ma il suo destro termina docile tra le braccia di Emil Audero. La Samp reagisce con Gastón Ramírez, che però di testa manda alto sopra la traversa.



Al 25' il Napoli passa. Callejón riceve un super pallone da Marek Hamšík e lo serve a sua volta a Milik, che solo a tu per tu con Audero non sbaglia: per l'attaccante polacco è il gol numero 13 in stagione. Il raddoppio arriva in un minuto, ancora su assist di Callejón: questa volta l'autore è Insigne, l'azzurro festeggia il gol numero 11 in stagione.



Quagliarella ha un paio di buone chance ma non le sfrutta, poi è annullato un gol a Milik per fuorigioco. Nella ripresa Allan respinge la rovesciata ancora di Quagliarella, poi entra l'ex Manolo Gabbiadini. Il tris arriva su rigore a un minuto dalla fine, concesso grazie al VAR che ravvisa il tocco di mano in area di Joachim Andersen: dal dischetto Verdi, subentrato a Insigne, non sbaglia.

Finisce 3-0, il Napoli ritrova il successo dopo le due partite con il Milan.





