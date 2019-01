Tra Milan e Napoli finisce in parità

Milan-Napoli 0-0

Termina senza vincitori né vinti l'anticipo di San Siro. Al Meazza, Milan e Napoli pareggiano 0-0, un risultato che porta per il momento la squadra di Carlo Ancelotti - che perde nel finale per espulsione Fabián Ruiz - a otto punti di distanza dalla Juventus.

La prima chance è per il Napoli, ma Gianluigi Donnarumma si rifugia in corner sulla conclusione sul primo palo di José Callejón. Il Milan risponde con Patrick Cutrone, ma il 21enne attaccante trova solo l’esterno della rete sull’assist di Hakan Çalhanoğlu.

Ci prova anche Lorenzo Insigne, che non va lontano dal secondo palo con una conclusione. Ha una chance anche Suso, che però con il sinistro calcia altissimo. Il polacco Piotr Zieliński non trova la porta, mentre Çalhanoğlu non impensierisce David Ospina; va alla conclusione anche il neo-acquisto Lucas Paquetá, che però di destro manda a lato.

A inizio ripresa i Rossoneri hanno una grandissima opportunità: Raúl Albiol non rinvia bene e serve Franck Kessié, ma sul tiro dell’ex centrocampista dell’Atalanta si “immola” il difensore francese Kévin Malcuit.

Il Napoli spinge, Arkadiusz Milik va vicinissimo al vantaggio mentre Donnarumma si salva in due tempi sul sinistro di Zieliński. Entrano Fabio Borini per Paquetá e soprattutto Krzysztof Piątek - bomber polacco appena arrivato dal Genoa - al posto di Cutrone. Il nuovo acquisto ha subito una chance, ma Ospina e Kalidou Koulibaly riescono a fermarlo.

Il portiere colombiano del Napoli è in serata di grazia e compie un miracolo sulla conclusione da distanza ravvicinata del difensore argentino Mateo Musacchio. Il finale è incandescente. Zieliński ha un paio di buone opportunità - una clamorosa in trasferta - ma non le sfrutta, poi il Napoli resta in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Fabián Ruiz.



Lo 0-0 non si schioda, l'anticipo tra Milan e Napoli finisce pari.



