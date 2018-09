Prima giornata di Europa League: lo spettacolo delle serate europee!

Probabilmente non ci sono i vari Cristiano Ronaldo o Lionel Messi ma alla UEFA Europa League non manca il fascino delle grandi serate europee con 24 partite a giornata - e con le squadre in corsa per aggiudicarsi il trofeo 'più pesante' tra quelli delle competizioni UEFA per club.

UEFA.com vi fornirà aggiornamenti sui social network e sul MatchCentre nel corso di tutte le partite di UEFA Europa League della stagione, con highlights delle gare a partire dalle 00:00CET di ogni giornata. Unitevi a noi e vi garantiamo che al termine della prima giornata conoscerete persino le parole dell'inno della UEFA Europa League!*

Prima giornata: 20 settembre



Steven Gerrard guiderà i Rangers in #UEL ©Getty Images

Il Beşiktaş ospiterà il Sarpsborg, all'esordio nella fase a gironi

Il Chelsea, vincitore della UEFA Europa League 2012/13, giocherà la prima in casa del PAOK

Il Rangers torna alla fase a gironi dopo otto anni d'assenza sfidando in trasferta il Villarreal

L'Arsenal inizia in Europa l'era post Arsène Wenger giocando in casa contro il gli ucraini del Vorskla

L'AC Milan volerà in Lussemburgo per la sfida col Dudelange - all'esordio nella fase a gironi

Anche Fenerbahçe, Siviglia, Celtic, Marseille e Leverkusen sono pronti a scendere in campo

Partite pomeridiane (inizio alle 18:55CET, clicca sulla partita per accedere al Match Centre)

Gruppo G: Rapid Wien - Spartak Moskva, Villarreal - Rangers

Gruppo H: Lazio - Apollon, Marseille - Frankfurt

Gruppo I: Genk - Malmö, Beşiktaş - Sarpsborg

Gruppo J: Akhisar - Krasnodar, Siviglia - Standard Liège

Gruppo K: Dynamo Kyiv - Astana, Rennes - Jablonec

Gruppo L: Vidi - BATE, PAOK - Chelsea

Unai Emery condurrà l'Arsenal in #UEL ©Getty Images

Partite serali (inizio alle 21:00CET, clicca sulla partita per accedere al Match Centre)

Gruppo A: Ludogorets - Leverkusen, AEK Larnaca - Zürich

Gruppo B: Celtic - Rosenborg, Leipzig - Salzburg

Gruppo C: Slavia Praha - Bordeaux, København - Zenit

Gruppo D: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe, Spartak Trnava - Anderlecht

Gruppo E: Arsenal - Vorskla, Sporting CP - Qarabağ

Gruppo F: Olympiacos - Betis, Dudelange - AC Milan

Seconda giornata: 4 ottobre

Terza giornata: 25 ottobre

Quarta giornata: 8 novembre

Quinta giornata: 29 novembre

Sesta giornata: 13 dicembre

Sorteggio sedicesimi di finale: 17 dicembre

Finale: Baku Olympic Stadium, 29 maggio 2018

*NB: L'inno della UEFA Europa League non ha parole, ma è strumentale!