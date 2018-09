Confermate le rose delle squadre di Europa League

Le 48 squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Europa League hanno presentato le rispettive liste di giocatori in vista della prima giornata in programma il 20 settembre. Clicca sui link di seguito per scoprire chi fa parte della rosa di ogni club.

CALENDARIO FASE A GIRONI

Gruppo A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zürich

AEK Larnaca

L'attaccante del Celtic Odsonne Edouard ©Getty Images

Gruppo B

Salzburg

Celtic

RB Leipzig

Rosenborg

Gruppo C

Zenit

København

Bordeaux

Slavia Praha

Gruppo D

Anderlecht

Fenerbahçe

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava

Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal ©Getty Images

Gruppo E

Arsenal

Sporting CP

Qarabağ

Vorskla Poltava

Gruppo F

Olympiacos

AC Milan

Real Betis

Dudelange

Gruppo G

Villarreal

Rapid Wien

Spartak Moskva

Rangers

Il nuovo acquisto del Marsiglia Kevin Strootman ©Getty Images

Gruppo H

Lazio

Marseille

Eintracht Frankfurt

Apollon

Gruppo I

Beşiktaş

Genk

Malmö

Sarpsborg

Gruppo J

Sevilla

Krasnodar

Standard Liège

Akhisar Belediyespor

L'Astana ha sconfitto l'APOEL agli spareggi ©FC Astana

Gruppo K

Dynamo Kyiv

Astana

Rennes

Jablonec

Gruppo L

Chelsea

PAOK

BATE Borisov

Vidi